Čeprav tem krajem konkurenca tako v Vipavski dolini kot na Krasu diha za ovratnik, je še vedno treba poudariti, da ima le Kobarid z okolico kakšne tri ali štiri restavracije, ki vsaka na svoj način zadovoljijo mnoge okuse. Konec koncev je iz teh krajev Ana Roš.

Ob Kobaridu je treba omeniti tudi Novo Gorico, kjer je prav tako kopica dobrih gostiln, ki se sicer bolj napajajo z igralniškim kot s klasičnim turizmom, še eno središče pa so Goriška brda, kjer se klasični ponudbi vinarjev s turističnimi kmetijami priključujejo tudi bolj sofisticirane restavracije. Številke v oklepajih so lanska uvrstitev.

1. (1.) Hiša Franko (Kobarid)

Ana Roš, nekoč najboljša kuharica na svetu, vztraja pri ekstremni avtorski kuhinji in se na svetovnih lestvicah prebija vse višje. Njene jedi so umetniška dela, ki jih dopolnjuje vinska karta, na kateri prevladujejo ekološka in biodinamična vina. Meni z okoli 15 jedmi je 150, vinska spremljava nanese dodatnih 125 evrov. Eden najlepših lokalov pri nas ima tudi simpatične sobe.

2. (2.) Restavracija Dam (Nova Gorica)

V Novi Gorici in okolici prevladujejo ribje restavracije, najboljša med njimi je pri Urošu Fakuču, ki je v zadnjem času krepko prenovil lokal in dodal še razkošne sobe. Goriški kuhar ponuja najboljše sestavine, najraje ima jastoge, škampe, hobotnice, jadranske ribe in tartufe. Daljši degustacijski meni stane 65, krajši 55 evrov. Vinska spremljava je dodatnih 30 evrov.

3. (3.) Restavracija Pikol (Nova Gorica)

Tudi pri Pikolu, restavraciji nad slikovitim ribnikom, ponujajo predvsem morske prebivalce. Kosilo sicer dobite že za 30 evrov, medtem ko veliko daljši degustacijski meni, v katerem kraljujejo surove morske jedi, stane 90 evrov na osebo. Je pa na tem meniju tudi njihova najbolj znana jed, brancinov karpačo z agrumi, oljčnim oljem, granatnim jabolkom in kostanjevim medom. Prisegajo predvsem na lastna vina.

4. (6.) Restavracija Calypso (Nova Gorica)

V okviru igralniško-turističnega podjetja Hit deluje veliko lokalov, samo v igralnici Perla jih je pol ducata. Na najvišji ravni je Calypso, ob Sophii v Kempinskem ena najboljših hotelskih restavracij pri nas. Degustacijski meni s petimi jedmi stane 50 evrov in čeprav slovijo po ribah in testeninah, je mogoče najti tudi precej mesnin. Da o solidni vinski karti domačih in mednarodnih vin ter ponudbi žganic in cigar niti ne govorimo.

5. (4.) Nejka in Uroš Klinec (Plešivo)

Najbolj tipična kulinarična ponudba Goriških brd so turistične kmetije, ki točijo lastna vina in ob tem tudi kaj skuhajo. Za takšno strategijo sta se pred nekaj leti odločila tudi zakonca Klinec. Z manjšimi korekcijami, seveda. Predvsem sta gostom ponudila moderne sobe in za razliko od mnogih posedujeta paleto briških vin, ne zgolj hišna. Pri Urošu Klincu so tradicionalno v glavni vlogi mesnine, pa naj gre za pršut ali žar.

6. (7.) Restavracija in vinoteka Mama (Ajševica)

V Ajševici nekoliko prenavljajo svoj obrat, po novem je vinoteka (s predvsem vipavskimi vini) v pritličju hiše, v zgornjem nadstropju, ki je bilo vinu posvečeno prej, pa naj bi restavracijo še bolj podredili avtorskemu pogledu na (morsko) hrano. Njihov uvod v večerjo s serijo hladnih predjedi je izjemen, jadranske ribe kot glavna jed pa božanske. Hrana nanese kakšnih 40 evrov na osebo.

7. (8.) Hiša Polonka (Kobarid)

Po vzoru velikih restavracij v tujini ima tudi Hiša Franko svojo preprostejšo in cenejšo različico. Pustimo lastniško sliko, a dejstvo je, da je Hiša Polonka preprosta gostilna, kjer na mizo postavijo enostavno hrano, friko, jelenov golaž, tolminske sire in rostbif. Imajo pa tudi hišna piva in nekaj ne predragega vina. Za približno 25 evrov na osebo se boste nasitili, pa še rezervacij ne sprejemajo, kar, zanimivo, olajša obisk lokala.

8. (-) Restavracija Gredič (Ceglo)

Po konkretnih težavah z lastništvom in konceptom se med najboljše na Primorskem vrača ena najlepše dizajniranih destinacij pri nas. Prenovljeni grad z izjemnim razgledom ob bazenu in udobnih sobah stavi tudi na ekskluzivno vinsko klet in restavracijo. Streže moderne, a preizkušene jedi, ki niso nujno vezane na lokalno izročilo. Več je morja kot hribov, vinska karta je krajša in bolj domača kot prej. Cena menija iz šestih jedi pa nanese okoli 60 evrov.

9. (9.) Kruh in vino (Vipolže)

Podobno kot vsi veliki kuharji ima tudi Tomaž Kavčič - Tomi svojo drugo gostilno. Cenejšo, z enostavnimi lokalnimi jedmi, ki jih delno oboroži z zimzelenim arzenalom ponudbe z Zemona. V glavni vlogi so narezki in pogače in za 25 evrov se boste krepko nasitili. Vinska karta je skoraj popolna, na njej so praktično vsa briška in velik del slovenskih vin ter tujina od Pomerola do Šampanje, kar kliče po tem, da bi kakšno tujo kapljico ponudili tudi na kozarec.

10. (10.) Topli val (Kobarid)

Kot smo omenili v uvodu, je v Kobaridu in okolici kar nekaj lokalov, ki jih morate obiskati, in na tretjem mestu med njimi je gostilna v hotelu Hvala, ki ob lokalnih jedeh (kobariški štruklji, skuta, postrvi) že tradicionalno goji ljubezen do morske hrane. In to tako natančno, da imajo celo jadranske lignje, kar je redkost celo na morju. V urejeni restavraciji imajo tudi zgledno vinsko karto, za hrano imejte s seboj okoli 30 evrov na osebo.

