Restavracija Topli val: morje sredi Kobarida

V samem središču Kobarida je hotel z restavracijo in vrtom ob cesti z vse več avtomobili in glasnimi motorji. Strežejo bolj ali manj preproste ribje jedi, nekaj je hišnih receptov, malo se trudijo z lokalno hrano.

Restavracija Topli val

Trg svobode 1, 5222 Kobarid

Telefon: 05 38 99 300

V Toplem valu vsekakor znajo kuhati in za poletje, če ne bo večjih pretresov, se kar pripravite, da obroke ali spanje rezervirate dovolj zgodaj, da ne bo težav. Topli val s pripadajočim hotelom Hvala je ena tistih destinacij, ki jih tuji turisti dobro poznajo, tudi zato, ker jih je pred časom Ana Roš proglasila za eno najboljših gostiln v Sloveniji.

Za začetek strežejo penečo rebulo iz briške zadružne kleti, bi pa ob sicer dobro izbrani vinski karti lahko na začetku ponudili še več in bolje, tudi bolj suho. V vsakem primeru je na seznamu mogoče najti še kakšen šampanjec in nekaj solidnih penin, za začetek pa je mogoče popiti tudi kozarec Mavričeve rebule, Pucerjeve malvazije in zelena Guerila.

Foto: Miha First

Mi smo zavili drugače in se odločili za steklenico bolj konkretne Sirkove bele Tereze za zmernih 25 evrov. Načrt je bil, da zdrži celo večerjo.

Iz kuhinje so nas pozdravili z arancinom podobnimi ocvrtimi kroglicami riža in postrvi, podstavljenimi z zeliščno skuto. Če je to tukajšnja filozofija prehranjevanja, se vsekakor strinjamo, vendarle pa se je pozneje izkazalo, da se v sicer solidni ribji restavraciji ne morejo izogniti kalamarom, ki seveda izvirajo iz patagonskih, ne jadranskih voda.

Ocvrtek riža in postrvi Foto: Miha First

Kakorkoli, nadaljevali smo z osvežilnim krožnikom prekajene postrvi, ki so jo popestrili hren z rdečo peso, paprika, kapre in redkev. Postrv je v Toplem valu edina predstavnica celinskih vod, vse drugo prispe iz morja, tudi brancinov karpačo, opremljen z vasabijem, redkvijo in kalčki ter salikornijo.

Prekajena postrv ... Foto: Miha First

... in brancinov karpačo Foto: Miha First

Porcije pri Toplem valu so razmeroma velike, jedi pa sodobne in vse po vrsti – vsaj tiste, ki smo jih poskusili – dobro pripravljene. V ribji juhi, recimo, je bilo nekaj korenja, riž in dve vrti ribjega mesa – ena boljših svoje vrste pri nas – za toplo predjed pa smo izbrali raviole z lokalnim podpisom. Jed je konkretna: testenine napolnijo s skuto, jih polijejo z ocvirki in nanje nastrgajo ovčji "parmezan".

Ravioli s skuto, ocvirki in ovčjim parmezanom Foto: Miha First

Pri glavnih jedeh smo se spet umaknili od morja, ne pa tudi od vodnih živali. Res popolno očiščen file postrvi je pokrivala koža, ki je hrustljala, kot je treba, zraven pa so po klasičnih recepturah prideli krompir in špinačo. Biftek po drugi strani ni bil pretresljiv ne v eno ne v drugo stran. Srednje pečen, kot smo želeli, je prispel na rezini kruha, nadgrajen je bil z zeliščnim maslom in pečenim krompirjem.

File postrvi Foto: Miha First

V finalu smo se, jasno, lotili kobariških štrukljev. Ni dvoma, sladko in – treba je priznati – nasitno jed v Toplem valu obvladajo. Štruklje smo pospremili z Jakončičevim žganjem Sofia, a z le eno merico. Pot iz Kobarida proti središču države je pač še vedno dolga in zavita.

Lokalni zvezdnik - kobariški štrukelj Foto: Miha First

Povzetek

V Kobaridu in okolici ne manjka gostinskih obratov, Topli val, ki je preživel nekaj zelo različnih obdobij, je trenutno med boljšimi. Stavijo na morski svet, za bolj izbirčne pa imajo tudi veliko lokalnih okusov. Na eni strani torej ribe in drugi prebivalci morja, na drugi postrvi, skuta in štruklji. Za opisano večerjo - hladno in toplo predjed, glavno jed in sladico - smo plačali okoli 30 evrov na osebo.

Na vinski karti se najdejo predvsem boljša (oziroma bolj znana) primorska vina, premorejo tudi dva šampanjca. Med najdražjimi sta kot običajno Movia in Marjan Simčič, pa tudi merlot Bagueri za 32 evrov bi bil lahko nekaj cenejši.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.