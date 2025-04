Pri Kobaridu v prepadu našli mrtvega moškega

Ponoči so več metrov pod cesto med Kobaridom in Trnovim ob Soči našli mrtvega moškega, ki je s ceste padel v prepad. Kot so sporočili tolminski gorski reševalci, je 35-letni občan iz okolice Kobarida padel 150 metrov globoko in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.