Helikopter za ogledovanje metropole iz zraka se je ponesrečil po 18 minutah poleta. Očividci so dejali, da so najprej slišali več pokov, helikopter pa je nato razpadel nad reko Hudson.

Hitro je stekla reševalna akcija:

Helikopter tipa bell 206 podjetja New York Helicopters je redno izvajal turistične in druge polete nad New Yorkom.

Nebo nad mestom je polno letal in helikopterjev, Manhattan pa ima številna vzletišča. Foto: Reuters

Umrla vsa družina

Identitete ponesrečencev policija ni navedla. Po poročanju ameriških medijev je umrl vodilni mož tehnološke družbe Siemens v Španiji Agustin Escobar. Z njim so bili na helikopterju še žena in trije otroci, stari štiri, pet in 11 let, navaja televizija ABC.

Agustin Escobar, his wife, Merce Camprubi Montal, and their children - aged 4, 5 and 11 years old - have been identified as victims in the crash along with the pilot, aged 36, law enforcement sources told ABC News. pic.twitter.com/Tv8BjL6KWF — Olga Nesterova (@onestpress) April 11, 2025

Od leta 1977 je v nesrečah s helikopterji nad New Yorkom umrlo najmanj 38 ljudi. Trčenje letala in turističnega helikopterja nad Hudsonom leta 2009 je zahtevalo devet življenj, leta 2018 pa je pet ljudi umrlo, ko je turistični helikopter padel v Vzhodno reko.

Helikopter bell 206 družbe New York Helicopters je junija 2013 med turističnim ogledom uspešno zasilno pristal na Hudsonu. Newyorčani še pomnijo tudi odmeven zasilni pristanek potniškega letala s 155 potniki na reki Hudson leta 2009, je še poročala STA.

