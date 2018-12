Pikol: legendarna restavracija pri Novi Gorici

Naša odprava se je prejšnjo soboto v koči ob zamrznjenem ribniku res dobro počutila. V kaminu v pritličju je gorelo in že skoraj preveč grelo, na zvočnikih je pianino igral božične pesmice, stene pa so oblekli v aktualno praznično okrasje.

Restavracija Pikol

Vipavska cesta 94, 5000 Nova Gorica

Telefon: 05 333 45 23

V Pikolu dobro poznajo svoj posel in pod to besedo razumejo tudi promocijo svojih vin, še posebej penin. Vsa hišna vina, ki nosijo ime Silveri, je mogoče dobiti na kozarec, preostala, gre predvsem za šampanjce in vina najbolj znanih vinarjev iz Brd in Vipavske doline, so na voljo na steklenico. Da bi videli, kako povezujejo svojo, največkrat morsko hrano in svoja vina, smo se odločili za prvo možnost, za vina iz družinske kleti in začeli z njihovo povsem suho penino nature zero.

Foto: Miha First

Ob eni najboljših penin pri nas smo se odločili za tako imenovani inovativni meni, pri katerem na mizo prispe pet novejših kreacij kuhinje in za katerega je treba odšteti 75 evrov. Za deset evrov manj medtem ponujajo scenosled petih najbolj znanih tradicionalnih Pikolovih jedi.

Za začetek prinesejo serijo krušnih peciv, kruh je lahko bel, s kavnimi zrni ali s kurkumo in bučnimi semeni, spremljajo ga grisini, tanki mlinci in krekerji s čemažem, namesto masla pa kot spremljava nastopa nežna hrenova krema.

Foto: Miha First

Ob pisani spremljavi kruhov in osvežilni suhi penini je prvi pozdrav iz kuhinje vroča janeževa kremna juha, ki jo zabelijo s tartufovo peno. Za sijajno juho, ki bi lahko brez težav nastopila tudi kot predjed, so sledile jedi, ki so bile v veliki meri povezane z morjem.

Kozice s pihanim krompirjem, črnim sezamom, himalajsko soljo, limono in limoninim oljčnim oljem. Foto: Miha First

Kozice, sploščene v tenke plasti, obložijo s pihanim krompirjem, črnim sezamom, himalajsko soljo, limonino lupinico in limoninim oljčnim oljem. Konkretnejša jed je znameniti Pikolov brancinov karpačo, ki pa ga ne pripravijo nujno v živo, pri mizi, čeprav je še vedno okusen in začinjen z vsemi zapovedanimi sestavinami, od granatnega jabolka do kostanjevega medu. Sladko-kisli, zaradi popra pa tudi rahlo pikantni karpačo je še vedno ena najboljših hladnih ribjih jedi v naših krajih, pri Pikolu zraven natočijo hišno rožnato penino.

Brancinov karpačo, najbolj znamenita jed v Pikolu Foto: Miha First

Naslednji mehurčki v kozarcu so cuvee brut, izvrstna peneča zvrst rebule in šardoneja, ki ima nalogo poudariti okuse v list stisnjene pokrovače s "smokiji" mangalice, arašidovim oljem, avokadom, rdečo soljo in popečenimi kruhovimi kockami.

Stisnjena oziroma razvaljana pokrovača z mangalico, arašidovim oljem, avokadom, rdečo soljo in popečenimi kruhovimi kockami Foto: Miha First

Bogata penina je v kozarcih ostala tudi pri ostrigah, ne surovih, ampak gratiniranih s sirom in obogatenih s peteršiljevimi drobtinami in peteršiljevim oljem.

Gratinirane ostrige Foto: Miha First

Pri Pikolu so prepričani, da lahko celotno degustacijo pokrijejo izključno s svojimi peninami, a pregovorno radovedno omizje si je vseeno želelo poskusiti tudi njihovi mirni beli vini, rebulo iz več kot 60 let starega vinograda in beli Tenor, kot so poimenovali nekdanji furlanski tokaj.

Obe vini sta se odlično znašli ob izvrstni, popolno kuhani rižoti s planktonom, ikrami brancina in zlatom. Podoben, morda malce manj razkošen recept za rižoto smo pred nekaj tedni poskusili v tržaškem Harry's Piccolu, ki ima Michelinovo zvezdico.

Rižota s planktonom, brancinovimi ikrami in zlatimi lističi Foto: Miha First

In ker je treba z nečim spojiti tudi rdeče vino, smo rdeči Tenor, zvrst merlota in kaberneta franka, pili ob brancinu, ki ga popečejo v rožičevi moki, pospremijo s kremo topinamburja in vijoličastega korenja, jed in prilogo pa povežejo s skorjo iz sipinega črnila. Finale izbranih okusov dopolnjujejo male olive taggiasce iz Ligurije, jesensko-zimske barve jedi pa poudarijo z listjem, ki služi kot podlaga krožnika.

Jesensko-zimska glavna jed: brancin v rožičevi moki, krema topinamburja in vijoličastega korenja, skorja iz sipinega črnila in olive taggiasce Foto: Miha First

Po glavni jedi, ki ni zgolj nadaljevanje različnih hodov, ampak konkreten finale večera, so na mizo prinesli krožnik, prekrit s sladkorjem v prahu, ki je dišal po kardamomu in zvezdastem janežu. Vonjave so napovedale sladico, izjemno kombinacijo drobljenega mandolata oziroma turškega medu, vaniljeve kreme in kakija. Da bi bila mera sladkosti popolna, so našli še sladko vino iz sušene rebule, ki ga pridelajo zgolj za restavracijo.

Mandolat in kaki Foto: Miha First

Ob koncu smo preskočili žganice z vsega sveta, med katerimi je največ japonskih viskijev, naš kronično prazen žep se je ozrl po domačih rečeh. Ponujajo dobesedno kačjo slino (žganje, v katerem počiva prava, a na smrt utrujena kača), serijo likerjev in absint, grenčico, ki naj bi imela konkretnih 70 odstotkov alkohola. Poskusili smo jo, in po pravici povedano, ni šlo za vrhunec večera, pomagali smo si z veliko kocko ledu, ki jo dodajo, in s škatlico piškotov.

Človek mora konec koncev po tako resni seriji jedi in pijač priti domov. In tako bo, dokler ne bodo ob tamkajšnjem ribniku zrasla prenočišča, ki jih načrtujejo.

Piškoti za slovo Foto: Miha First

Povzetek

Ena najprestižnejših goriških restavracij, ki v menijih po 65 ali 75 evrov ponuja razkošje morja in gozda. Že od nekdaj najraje pripravljajo morske jedilnike – njihov brancinov karpačo je bil lani razglašen za najboljšo jed regije Alpe-Adria, po drugi strani pa na jedilnem listu najdete tudi najboljši pršut ali medveda.

Vinska karta ni posebej obširna, ker najraje točijo svoja, ne predraga vina: penine, rebulo, tokaj in rdečo zvrst. Višje so cene za preostala vina. Imajo vse mogoče šampanjce (od 80 do 800 evrov), vsa bolj znana vina Brd in Vipavske doline pa tudi ducat oranžnih, nekaj zamejskih in nekaj štajerskih vin, ki so cenovno manj dostopna.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.