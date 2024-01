Na Goriškem 48-letnica v pripor zaradi prepovedane droge

Osumljenko so pridržali in jo v torek kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve štirih kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in suma storitve kaznivega dejanja omogočanje uživanja prepovedanih drog.

Osumljenko so pridržali in jo v torek kazensko ovadili zaradi utemeljenega suma storitve štirih kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog in suma storitve kaznivega dejanja omogočanje uživanja prepovedanih drog. Foto: Shutterstock

Novogoriški kriminalisti so v ponedeljek opravili hišno preiskavo pri 48-letni ženski na Goriškem v zvezi s prepovedanimi drogami. Našli in zasegli so več različnih snovi, za katere je obstajal sum, da gre za prepovedane droge. Preiskovalni sodnik je zanjo odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Zasegli so ji več različnih snovi, med drugim več zavitkov z rjavo snovjo (sum, da gre za prepovedan heroin), PVC zavitek z nekaj grami posušenih delcev zelene rastline (sum, da gre za konopljo), neznano količino razsute rjave snovi (sum, da gre za heroin). Prav tako so ji v sklopu hišne preiskave zasegli tudi druge predmete oz. pripomočke (elektronske naprave). Zasežene snovi so poslali na nadaljnjo analizo.

