Trije državljani Romunije zaradi suma petih velikih tatvin v priporu

Zaradi utemeljenega suma storitve petih kaznivih dejanj velike tatvine je policija prijela tri državljane Romunije, stare 25, 30 in 22 let. Foto: Shutterstock

Policisti in kriminalisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v ponedeljek zaradi utemeljenega suma storitve petih kaznivih dejanj velike tatvine prijeli tri državljane Romunije, stare 25, 30 in 22 let. Zanje je preiskovalni sodnik v sredo odredil sodni pripor, zagrožena kazen je do pet let zapora, so sporočili iz PU Nova Gorica.

V ponedeljek sta državljana Romunije v eni od trgovin v Kobaridu poskušala izvesti tatvino gotovine na drzen način. Storilca sta namreč poskušala zamotiti tamkajšnjo uslužbenko trgovine tako, da sta s prekrivanjem s časopisom iz blagajne poskušala odtujiti denar. Eden od njiju je z roko segel po evrskih bankovcih, vendar je uslužbenka to opazila in kaznivo dejanje preprečila, storilca pa sta zbežala iz trgovine, so dogajanje opisali novogoriški policisti.

V avtomobilu trije romunski državljani

Nedolgo zatem so policisti Policijske postaje Bovec na območju Bovca ustavili osebni avtomobil znamke VW passat poljskih registrskih oznak, ki ga je vozil 25-letni državljan Romunije. V vozilu sta bila še sopotnika, stara 30 in 22 let, oba državljana Romunije. V nadaljevanju postopka jim je bila odvzeta prostost in odrejeno pridržanje zaradi utemeljenih razlogov za sum, da so državljani Romunije izvedli več podobnih kaznivih dejanj, so sporočili.

Kriminalisti in policisti so v nadaljevanju preiskave ugotovili, da so osumljeni tudi dveh tatvin mobilnih telefonov znamke iPhone istega dne. Enega so ukradli v kozmetičnem, drugega v frizerskem salonu na območju severne Primorske. V obeh primerih sta storilca tamkajšnje uslužbence zamotila in s časopisom prekrila mobilne telefonske aparate ter po krajšem pogovoru z uslužbenci iz salonov s časopisom vred odnesla mobilne telefone. Oba mobilna aparata so policisti našli pri preiskavi zaseženega osebnega vozila VW passat.

Državljani Romunije so utemeljeno osumljeni tudi tatvine denarnice v gostinskem lokalu na območju Lenarta, enako tatvino so izvedli tudi v Gornji Radgoni. Obe tatvini so izvedli v nedeljo, prevažali pa so se z istim vozilom.

Osumljeni so suma storitve petih kaznivih dejanj velike tatvine

Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Novogoriški kriminalisti pa so državljane Romunije v sredo s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve petih kaznivih dejanj velike tatvine privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki je po zaslišanju zoper osumljence odredil sodni pripor. Za navedena kazniva dejanja je zagrožena kazen do pet let zapora.