Na Hrvaškem našli tri pogrešane fante, eden od njih je spet izginil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podatki o vseh pogrešanih osebah na območju Hrvaške so sicer objavljeni na spletni strani Nacionalne evidence izginulih oseb nestali.gov.hr.

Podatki o vseh pogrešanih osebah na območju Hrvaške so sicer objavljeni na spletni strani Nacionalne evidence izginulih oseb nestali.gov.hr. Foto: Shutterstock

Na Hrvaškem so v četrtek našli tri pogrešane mladoletnike, ki so izginili pred dnevi v Zagrebu in na Reki. Eden od njih je zvečer nato spet izginil. Izginotja fantov, rojenih leta 2009, med seboj niso bila povezana.