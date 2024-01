Pod Krnom našli mrtvega moškega #foto

V današnji iskalni akciji pod Krnom na Kobariškem so našli moško truplo. Kot so sporočili z Policijske uprave Nova Gorica, moškega še niso identificirali.

Zjutraj je na območju Krna, gre za 2.244 metrov visok vrh v Krnskem pogorju v občini Kobarid, potekala iskalna akcija za pogrešanim moškim iz notranjosti Slovenije. Iskalno akcijo so vodili bovški policisti, ki so bili v torek zvečer obveščeni, da svojci pogrešajo sorodnika z območja Policijske postaje Koper. Ta se je prejšnji dan odpravil na Krn, a se ni vrnil.

Ker moškega kljub številnim aktivnostim v torek niso našli, našli so le njegovo vozilo, so z iskalno akcijo nadaljevali. Pri iskanju so poleg bovških policistov in policistov gorske policijske enote PU Nova Gorica sodelovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in domačini.

Ob 9.29 so nad Kožljakom pod Krnom na višini 1.500 metrov našli moško truplo. Zdravnik ZD Tolmin je odredil obdukcijo, policija pa je o najdbi trupla obvestila pristojne organe. Vzrok smrti moškega zaenkrat še ni znan, prav tako njegovo identiteto še ugotavljajo. Policija ob tem ne izključuje možnosti, da gre za pogrešano osebo.

Po prvih podatkih je moškemu najverjetneje zdrsnilo na zmrznjenem snegu med vzponom proti Krnu in je kasneje med padcem podlegel telesnim poškodbam. Glede na sedanje ugotovitve je tuja krivda izključena, so še sporočili s policije.

