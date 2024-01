Nevarno: potnike na naših cestah prevažali v preobremenjenih in tehnično spornih avtobusih

Policisti specializirane enote za nadzor prometa, policisti s postaj prometnih policij ter predstavniki finančne uprave in inšpektorata za infrastrukturo so poostren nadzor nad prevozi potnikov v notranjem in mednarodnem prometu opravili v ponedeljek.

Policisti specializirane enote za nadzor prometa, policisti s postaj prometnih policij ter predstavniki finančne uprave in inšpektorata za infrastrukturo so poostren nadzor nad prevozi potnikov v notranjem in mednarodnem prometu opravili v ponedeljek. Foto: Guliverimage

Po slovenskih cestah vozijo tudi avtobusi, ki predstavljajo nevarnost v cestnem prometu, ugotavljajo na policiji. Nadzor, ki so ga policisti izvedli skupaj z drugimi pristojnimi službami, je v samo enem dnevu pokazal na številne prekrške pri prevozih domačih in tujih potnikov. Posledično so več vozil izločili iz prometa.

Nadzor je potekal na treh nadzornih točkah, in sicer na glavni avtobusni postaji v Ljubljani ter na nekdanjih cestninskih postajah Kompolje in Torovo, so sporočili iz policije.

Preobremenjeni avtobusi, vozniki brez počitkov

Policisti so ugotovili številne kršitve, med vidnejšimi so v sporočilu za javnost navedli štiri preobremenjene avtobuse, ki so jih na avtocesti izločili iz prometa. Prav tako so iz prometa izločili dva avtobusa, ki nista bila tehnično brezhibna.

Pri nekaterih voznikih so ugotovili kršitve, povezane s časom trajanja vožnje in predpisanih počitkov.

Voznik domačega prevoznika je na primer kršil dovoljeni obseg delovnega časa, kot ga za delo upokojenca predvideva zakon o urejanju trga dela. S tem bodo seznanili inšpekcijo za delo. Drugi voznik pa je med delovnikoma počival samo tri ure in ne predpisanih in predvidenih 11 ur.

Eden izmed voznikov ni imel predpisanih dokumentov za izvajanje občasnega prevoza potnikov v notranjem prometu. Tuji voznik, ki je opravljal občasne prevoze tujih potnikov po Sloveniji, pa ni pravilno izpolnil potniške spremnice.

Kršitve tudi pri tovornjakarjih

Med nadzorom so ugotovili še številne druge manjše kršitve, povezane z uporabo tahografa v avtobusu, ki je pomembna za transparentno vrednotenje aktivnosti in delovnega časa voznika. To neposredno vpliva na varnost v cestnem prometu, so opozorili na policiji.

V okviru nadzora so preverili tudi več tovornih vozil. Od teh so bila mnoga preobremenjena, številni vozniki pa so kršili omejitve, povezane s časom trajanja vožnje, odmorov in počitkov. Enemu vozilu so odvzeli registrske tablice in ga izločili iz prometa.