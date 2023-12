V Italiji trčila reševalno vozilo in avtobus z otroki. Nihče v rešilcu ni preživel.

Kot poročajo italijanski mediji, se je včeraj popoldne v predoru Ca' Gulino v mestu Urbino v osrednji Italiji zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta trčila reševalno vozilo in avtobus z otroki.

Po poročanju lokalnega časopisa je reševalno vozilo zapeljalo na vozni pas, kjer je bil avtobus, sledilo pa je neposredno trčenje, v katerem je zagorel rešilec. Umrle so vse štiri osebe v reševalnem vozilu: trije zdravniki in bolnik, ki so bili z reševalnim vozilom na poti v lokalno bolnišnico.

V avtobusu so bili otroci, stari od sedem do 11 let, v spremstvu duhovnika in več odraslih. Vračali so se s potovanja.

Med otroki je bilo nekaj lažje poškodovanih, vsi pa so bili v šoku. Nekateri so jokali in klicali starše, poročajo italijanski mediji.

Foto: X/Polizia di Stato