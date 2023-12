Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naselju Velka v občini Dravograd se je okoli 5. ure zjutraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri je osebno vozilo trčilo v zaščito ograjo. Ena oseba je na kraju umrla, drugo pa so reševalci prepeljali v bolnišnico v Slovenj Gradec, je zapisano na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Gasilci KGZ Ravne na Koroškem in PGD Radlje ob Dravi so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nevtralizirali razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila in nudili pomoč reševalcem.

Cesta Dravograd–Maribor je pri naselju Velka zaprta.