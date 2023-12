Padec pettonske božične jelke je bil usoden za žensko #video

V Belgiji je bila v četrtek zvečer za 63-letno žensko usodna 20 metrov visoka in 5 ton težka božična jelka, ki je med neurjem zaradi močnega sunka vetra padla nanjo in na še dve ženski. Tragedija se je zgodila na božičnem sejmu na glavnem trgu v mestu Oudenaarde, ki leži okoli 50 kilometrov zahodno od Bruslja.

Na posnetku varnostne kamere, ki so ga objavili belgijski mediji, je videti, kako se bogato okrašena visoka jelka počasi nagne in nato pade. Po poročanju belgijske tiskovne agencije Belga je drevo padlo zaradi močnega sunka vetra in pod seboj pokopalo tri ženske. Triinšestdesetletnica je kasneje v bolnišnici podlegla poškodbam, dve ženski sta bili lažje poškodovani, poroča belgijska televizija VRT.

Ni še znano, ali je bilo drevo pomanjkljivo zavarovano, je pa župan mesta Marnic De Meulemeester po poročanju lokalnih medijev dejal, da je padlo zaradi močnega dežja in vetra.

Silovito neurje zajelo sever Evrope

Neurje Pia, ki je z močnim dežjem in vetrom v četrtek povzročilo težave v prometu v Veliki Britaniji in na Nizozemskem, je isti dan doseglo tudi zahod Belgije. Tam so za obalna območja izdali rumeno opozorilo, poroča britanski časnik Guardian in dodaja, da je neurje na Nizozemskem zahtevalo eno življenje, saj je danes za posledicami poškodb umrla ženska, ki jo je v četrtek zadelo padajoče drevo.

Neurje je v noči na danes zajelo sever Evrope, kjer je podiralo drevesa, ob obali Severnega morja so poročali o poplavah. Močan veter in dež sta ovirala promet v delu Nemčije, kjer je v času predbožičnih množičnih potovanj prihajalo do odpovedi letov in vlakov ter težav v cestnem prometu. Med drugim so bile motene povezave med Hamburgom in Hannovrom ter Frankfurtom in Münchnom, poroča ameriška tiskovna agencija AP.

Nemške železnice Deutsche Bahn so sporočile, da je do težav v železniškem prometu zaradi padlih dreves prihajalo predvsem na severu Nemčije in v osrednji deželi Hesse, da pa se razmere izboljšujejo. Ob tem so po poročanju dpa danes opozorili, da bo železniški promet konec tedna zelo obremenjen, saj bodo potovali tudi vsi tisti, ki zaradi neurja niso mogli.

V pristaniškem mestu Hamburg je reka Elba poplavila ulice okoli ribje tržnice, tako da je bila voda ponekod visoka do pasu. Vrhunec je nevihtni val dosegel danes zjutraj, ko je znašal 3,3 metra nad povprečno višino plimovanja. O poplavljenih ulicah so ponoči poročali tudi v okolici pristanišč v več nizozemskih mestih ob Severnem morju, med drugim v Scheveningenu in predmestju Haaga.