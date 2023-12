Po hudi prometni nesreči 62-letni voznik v bolnišnici podlegel poškodbam

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

62-letnika so iz vozila s tehničnim posegom rešili gasilci, saj je vozilo po trčenju obrnilo na streho. Foto: Getty Images

Na Ptujski cesti v Mariboru je 9. decembra voznik osebnega avtomobila zapeljal na nasprotno smerno vozišče, tam pa po navedbah mariborske policijske uprave najprej trčil v priklopnik tovornega vozila in nato še v osebni avtomobil. 62-letnika so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer je ta teden umrl.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so jih o voznikovi smrti v bolnišnici obvestili v četrtek zvečer.

V nesreči 9. decembra na Ptujski cesti se je huje poškodoval tudi 54-letni voznik osebnega avtomobila, v katerega je trčil omenjeni 62-letnik. Njegovo vozilo je odbilo v drug osebni avtomobil z voznikom, ki se pri tem ni poškodoval.

Voznik trčil v 74-letno peško

V četrtek zjutraj so policiste obvestili tudi o prometni nesreči v bližini Betnavskega gozda, v kateri je voznik osebnega avtomobila trčil v 74-letno peško, ki je padla po tleh in se huje poškodovala, so danes še sporočili s Policijske uprave Maribor.