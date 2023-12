Na železniški progi med postajama Postojna in Prestranek je potniški vlak zjutraj zbil skupino delavcev Slovenskih železnic, in sicer pri železniškem prehodu Rakitnik. Po prvih informacijah sta dva delavca na kraju nesreče umrla, štirje so huje poškodovani, so navedli na Policijski upravi Koper.