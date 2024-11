Po izlitju gnojevke v Postojni kazensko ovadili tri osebe

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper so zaključili preiskavo izlitja gnojevke v naselju Studenec pri Postojni, ki se je zgodilo 18. februarja letos. Kazensko so ovadili tri osebe.

Zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj Obremenjevanje in uničevanje okolja po 4. odstavku 332. člena KZ-1 in Povzročitev splošne nevarnosti po 3. odstavku 314. člena KZ-1 so na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper tri odgovorne osebe družbe, ki upravlja kmetijo, na kateri je prišlo do izlitja, so v obrazložitvi sporočili iz Policijske uprave Koper.

Za kaznivo dejanje Obremenjevanje in uničevanje okolja po 4. odstavku 332. člena KZ-1, storjeno iz malomarnosti, je zagrožena denarna kazen ali zaporna kazen do dveh let.

Za kaznivo dejanje Povzročitev splošne nevarnosti po 3. odstavku 314. člena KZ-1, storjeno iz malomarnosti, je zagrožena zaporna kazen do enega leta.

Gnojevka v Postojnsko jamo in izvir Unice

Izliv večjih količin gnojevke se je zgodil na kmetiji družine Žgajnar na Studencu pri Postojni. Kljub takojšnjemu ukrepanju se je precejšen del prelil na nižje ležeče območje in v vodotoke. Gnojevka je kmalu dosegla Postojnsko jamo, nekoliko pozneje pa so njeno prisotnost zaznali tudi v vodi na izviru reke Unice v Planini pri Rakeku.

Inšpektorski nadzor

Kmetijski inšpektor je po opravljenih nadzorih konec februarja ugotovil, da je 18. februarja popoldne popustil del stene na laguni, ki je sestavljena iz železobetonskih plošč.

Kot so po navedbah STA takrat pojasnili na inšpektoratu za kmetijstvo, površina lagune znaša 314 kvadratnih metrov, v njej pa je bila gnojevka v višini 4,2 metra, zato je inšpektor ocenil, da je ob podrtju dela stranic lagune v okolje izteklo 1.319 kubičnih metrov gnojevke.