Dve nesreči na primorki, nastaja večkilometrski zastoj

Iz prometnoinformacijskega centra poročajo o dveh prometnih nesrečah na primorski avtocesti. Nastaja zastoj. Skupna zamuda do Ljubljane je do 40 minut.

Na primorski avtocesti proti Ljubljani sta dve prometni nesreči.

O prvi poročajo med Razdrtim in Postojno pred počivališčem Studenec, kjer je zaprt vozni pas. Nastaja zastoj.

Zaprta sta tudi vozni in prehitevalni pas med Logatcem in Vrhniko, promet poteka po odstavnem pasu. Tudi tu nastaja zastoj. Skupna zamuda do Ljubljane je od 30 do 40 minut, sporočajo voznikom.

