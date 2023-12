Znane nove podrobnosti tragične nesreče na štajerski avtocesti

Prometno nesrečo, v kateri je v torek zvečer na štajerski avtocesti med Tepanjem in Slovensko Bistrico umrl delavec, ki je opravljal vzdrževalna dela na odstavnem pasu, je povzročil opit voznik. Policisti so mu namerili 0,64 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, so jih o nesreči zunaj naselja Preloge obvestili okoli 19.30. Pri trčenju so bile poškodbe delavca tako hude, da je kljub pomoči reševalcev na kraju nesreče umrl, o čemer so obvestili dežurno državno tožilko in dežurnega preiskovalnega sodnika.

Mariborski policisti nadaljujejo ugotavljanje okoliščin prometne nesreče in zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu in zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči.

Omenjena nesreča je letošnja dvanajsta s smrtnim izidom na območju mariborske policaje, v katerih je življenje izgubilo 13 oseb, medtem ko je lani v tem času v prav toliko nesrečah umrla ena oseba več.