Posnetek z avtoceste, ob katerem vam bo zastal dih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji del tovornjaka, na katerem je 39-letni voznik prevažal delovni stroj in tovornjak, je med vožnjo po avtocesti začel nenadzorovano vijugati. V nekem trenutku se je tovor prevrnil in trčil v zaščitno ograjo.

Na zgornjem posnetku si lahko ogledate prizor, posnet blizu Olomouca na Češkem. Devetintridesetletni voznik je prevažal delovni stroj in tovornjak, ko je zadnji del tovornjaka, na katerem je bil naložen tovor, začel nenadzorovano vijugati. Voznik je izgubil oblast nad vozilom, tovor se je nato prevrnil in trčil v zaščitno ograjo.

V trenutku, ko se je tovor prevrnil, na srečo v bližini ni bilo drugih voznikov. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in preprečili, da bi se tovor zvalil po pobočju. Policija je sporočila, da 39-letnik ni vozil pod vplivom alkohola in da se v nesreči ni poškodoval.