Tragedija na železniških tirih: ovadili tri zaposlene na Slovenskih železnicah

Lani decembra se je na starem železniškem prehodu Rakitnik na progi med Postojno in Prestrankom zgodila tragična nesreča. Potniški vlak je trčil v skupino delavcev Slovenskih železnic, ki je na nepreglednem odseku opravljala redna vzdrževalna dela. Dva delavca sta zaradi poškodb umrla, dva pa sta bila poškodovana.

Vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc je danes pojasnil, da je bil za nesrečo glavni človeški dejavnik, in potrdil, da so kazensko ovadili tri zaposlene na Slovenskih železnicah. Grozi jim zaporna kazen do osmih let zapora. Ovadeni delajo na različnih delovnih mestih, je še dejal Ogrinc.

Eden od pokojnih delavcev je vodilne večkrat opozoril, da progovni prometnik, ki naj bi bil odgovoren za nesrečo, ni primeren za delo. Zatajila naj bi tudi čuvaj in strojevodja vlaka, ki je trčil v delavce, ki so na progi opravljali vzdrževalna dela.