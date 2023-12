Direktor železnic razkril, kdo je verjetno kriv za tragično železniško nesrečo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na železniški progi med postajama Postojna in Prestranek je vlak v četrtek zjutraj zbil skupino delavcev Slovenskih železnic. Dva sta na kraju umrla, dva sta huje poškodovana in so ju prepeljali v bolnišnico. Eden se zdravi v UKC Ljubljana, drugi pa v izolski bolnišnici. Direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je v četrtek zvečer v Odmevih razkril najverjetnejši razlog za nesrečo.