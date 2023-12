V okolici Novega mesta vlak povozil pešca

Z Uprave RS za zaščito in reševanje so sporočili, da je zjutraj okoli 9. ure na železniški progi v bližini naselja Hudo vlak povozil pešca.

Gasilci GRC Novo mesto so ponesrečenca oskrbeli na kraju dogodka in ga prenesli do reševalnega vozila, reševalci pa so ga prepeljali v novomeško bolnišnico.

Obveščene so bile pristojne službe.