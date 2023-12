Priljubljeni voditelj se je pustil odpeljati v kultno blokovsko naselje

Klemen Kopina in Mojca Mavec sta se na izletu preizkusila tudi v igranju tradicionalne blokovske igre. Foto: Primož Bregar

Radijski voditelj, moderator dogodkov, animator in športni navdušenec Klemen Kopina, ki se je predstavil tudi v šovu Exatlon Slovenija, obožuje najrazličnejše izzive. Čeprav je v svoji karieri videl že številna svetovna mesta in se družil z znanimi osebami, pa se ni mogel upreti na videz preprostemu vabilu: Mojca Mavec, ki jo poznamo kot izkušeno voditeljico popotniških oddaj, ga je povabila na izlet v še eno svetovno prestolnico. V kraj, ki ga kot Novomeščan gotovo ne pozna najbolje. Za tokratni cilj izleta je Mojca Mavec izbrala ljubljanske Fužine, kjer je preživela velik del otroških let. Kultno blokovsko naselje na obrobju Ljubljane ju je sprejelo z odprtimi rokami.

Oglejte si video, kako sta Klemen Kopina in Mojca Mavec doživela Fužine:

Ko je že sama pot začetek zanimivega potovanja

Klemen Kopina: "Avtobus je super, ker ti ni treba skrbeti za parkiranje." Foto: Primož Bregar Najprej pa sta morala v Fužine pripotovati, in ker vedno velja, da je pot včasih več vredna kot cilj, sta se na drug konec mesta iz Bežigrada odpeljala kar z avtobusom. Čeprav je to lahko zelo zamudno in stresno, pa je avtobus pravzaprav zelo udoben način potovanja po mestu, zato nista dolgo premišljevala in se usedla na prvo dvajsetico, ki je pripeljala mimo "Gospodarca".

"Najbolje na busu je, da lahko pišeš mejle in telefoniraš"

Kdor razmišlja, da bi šel večkrat na mestni avtobus in se izognil vožnji po mestni gneči, naj ga opogumijo Klemnove besede, da je avtobus "super, ker ti ni treba skrbeti za parkiranje. Če slučajno spiješ kak kozarček, te avtobus varno pripelje domov, pa seveda skrbiš za okolje, na cesti pa je manj avtov, manj gneče – ker če je ni, so ljudje srečni. Pa še družiš se lahko s kolegi na busu in med vožnjo pišeš mejle. Mogoče je to, da lahko pišeš in telefoniraš, še najboljše". Tako lahko vožnjo na avtobusu izkoristite tudi za številna drobna opravila, ki nam sicer ostanejo za pozneje.

Na Fužinah sta se prepustila toku in se poučila o tem, kako se pravilno balinčka oziroma igra "prstomet", kot se reče igri s plastičnimi ploščatimi ploščicami. Prizorov, ko so pred vsakim blokom ljudje pridno balinčkali, ne vidimo več, tako da če bi si radi privoščili hiter skok v bližnjo preteklost ali če vas zagrabi malce nostalgije po osemdesetih letih, hitro skočite na avtobus in se sprehodite po Fužinah.

Foto: Primož Bregar

Spotoma lahko zavijete tudi v kakšno mini lokalno trgovino, kjer so na voljo slastne dobrote nekdanje skupne države, ki vam bodo pričarale spomin na stare čase. Tudi Klemen in Mojca sta si privoščila celo naročje izdelkov, ki jih skoraj ni mogoče najti v navadnih trgovinah. Kratek, a sladek izlet sta zaključila z obljubo, da še kdaj prideta, saj so sploh Klemna očarale pristnost, odprtost in sproščenost ljudi.

Za naslednjo pot z avtobusom pa si je izbral kar središče mesta. "Ogledat si bom šel praznične lučke v centru ob Slovenski cesti," je še povedal Klemen in si privoščil pristni burek, kot ga pripravljajo le v Fužinah.