V osebnem avtomobilu prevažal 11 Turkov, prijeli so ga v Logatcu

Policisti so v torek nekaj pred 14. uro pri nadzoru prometa v Logatcu ustavili osebno vozilo madžarskih registrskih označb, ki ga je vozil državljan Moldavije. Odvzeli so mu prostost.

Z ljubljanske policijske uprave so sporočili, da je voznik v vozilu prevažal 11 državljanov Turčije. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so mu odvzeli prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Postopki s tujci še potekajo.

Ujeli še enega tihotapca migrantov

Nekaj pred polnočjo so pri nadzoru prometa v Logatcu ustavili še osebno vozilo avstrijskih registrskih označb, ki ga je vozil državljan Iraka, z njim je bil državljan Avstrije, v vozilu pa sta prevažala štiri državljane Somalije.

Zaradi suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države so tudi njima odvzeli prostost in ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki s tujci še potekajo, so še sporočili s policije.