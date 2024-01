Odziv češke policije na napad na Karlovi univerzi brez napak

Češka policija med preiskavo odziva varnostnih organov na decembrski strelski napad na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je umrlo 14 ljudi, ni ugotovila napak, so v torek sporočili v češki prestolnici. Na policijo so se namreč v medijih usule kritike, ker stavbe fakultete, kjer se je napad zgodil, niso preventivno evakuirali.

Policisti so se odzvali hitro, strokovno in popolnoma v skladu s predpisi, je na torkovi novinarski konferenci povedal vodja notranje preiskovalne enote Michal Tikovsky. Kljub temu bi bila po njegovih besedah komunikacija v danih razmerah lahko boljša. Ob tem je izpostavil, da vodstvo fakultete in univerze ni bilo nemudoma obveščeno o nevarnosti, poroča radio Prague International.

Kot je dejal Tikovsky, so policisti strelca na univerzi iskali že pred napadom, saj so sumili, da je pred tem na domu v kraju Hostoun blizu Prage ubil svojega očeta. Vendar pa so takrat domnevali, da je imel samomorilske namene in da se je udeležil predavanja v drugi stavbi fakultete, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Načelnik češke policije Martin Vondrašek je po napadu napovedal, da se bodo iz tragičnega dogodka marsikaj naučili. Med drugim naj bi izboljšali usposabljanje običajnih patruljnih policistov za operativno taktiko in uporabo strelnega orožja, prav tako naj bi povezali policijske informacijske sisteme ter okrepili analitične zmogljivosti.

Češki minister za delo in socialne zadeve Marian Jurečka se je znašel pod plazom kritik, potem ko na dan strelskega napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je umrlo 14 ljudi, ni odpovedal božične zabave na svojem ministrstvu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po navedbah praškega radia minister ne namerava odstopiti.

Napadalec, 24-letni češki študent Karlove univerze, je 21. decembra na praški filozofski fakulteti ubil 14 ljudi, 25 pa jih je ranil. Osem ranjenih je še vedno v bolnišnici. Po podatkih policije je napadalec streljal naključno po hodnikih in predavalnicah fakultete. Ko so ga policisti obkolili, si je sodil sam.

Zaradi napada univerza ostaja zaprta najmanj do konca januarja. Motiv je še vedno predmet preiskave. Napad so verjetno navdihnili podobni smrtonosni napadi v tujini.