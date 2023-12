Napadalec iz Prage v pismu priznal umor moškega in dojenčka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moški, ki je prejšnji teden v Pragi ustrelil 14 ljudi in ranil še 25, nato pa je storil samomor, je v pismu priznal, da je umoril moškega, ki se je v gozdu na obrobju Prage sprehajal z dojenčkom, je po poročanju tujih tiskovnih agencij v sredo sporočil tiskovni predstavnik češke policije.

Kot je pojasnil za češki spletni portal Novinky, so pismo, v katerem je priznal dvojni umor brez motiva, našli med preiskavo hiše v Hostounu zahodno od Prage, kjer je napadalec živel s svojim očetom. "Trenutno ne moremo objaviti preostale vsebine pisma," je dodal. Po njegovih besedah bi to lahko ogrozilo preiskavo napada in zbiranje dokazov.

Balistični dokazi iz strelnega orožja, ki so ga našli v hiši, so že prej nakazovali, da bi bil študent lahko odgovoren tudi za ta umor v gozdu na obrobju Prage. Zločin je češko družbo pretresel že pred streljanjem v Pragi pred tednom dni.

Glede na dokaze, s katerimi trenutno razpolaga policija, je 24-letni študent umoril tudi svojega očeta neposredno pred strelskim napadom iz glavne stavbe filozofske fakultete Karlove univerze v Pragi, v katerem je ubil 14 ljudi, 25 pa jih je ranil. Po napadu je sodil še sebi.