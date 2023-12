Morilec iz Prage identificiran. Danes naj bi moril že drugič.

Na območju Kladenskega je danes posredovalo več policijskih enot. Izkazalo se je, da je bil iskani morilec tisti, ki je popoldne na filozofski fakulteti v Pragi pobil 16 ljudi in jih ranil več deset. Po napadu naj bi si sodil sam.

Policija je na novinarski konferenci medtem sporočila, da je domnevni strelec 24-letni študent Karlove univerze David Kozak, ki je živel v vasi približno 21 kilometrov od Prage. Že pred napadom na fakulteti so med drugim našli truplo osumljenčevega očeta.

Po navedbah policijskega načelnika Martina Vondraseka je osumljenec "odšel v Prago in dejal, da se želi ubiti". Policija je preiskala glavno stavbo filozofske fakultete, kjer naj bi se strelec udeležil predavanja, vendar ga tam ni bilo. Medtem naj bi že odšel v drugo stavbo.

Po približno pol ure streljanja so našli njegovo truplo. Po nepotrjenih informacijah naj bi storil samomor. Nazadnje so ga sicer videli na strehi fakultete.

Za zdaj sumijo, da so strelca navdihnili podobni smrtonosni napadi v tujini, poroča britanski BBC.

Kozák je diplomiral iz zgodovine in evropskih študij in nato vpisal magisterij iz zgodovine. Med študijem se je osredotočil na zgodovino Poljske, njegov motiv za strelski napad pa še ni znan.

Z vsega sveta na Češko prihajajo izrazi sožalja in solidarnosti. Med drugimi so jih poslali tudi s slovenskega ministrstva za zunanje in evropske zadeve ter kabineta premiera Roberta Goloba.

Appalled by the brutal shooting that claimed several lives today in #Prague.



Our deepest condolences to the families of the victims and to all affected by this tragedy.



Slovenia stands in solidarity with the Czech people.@SLOinCZE @CzechMFA