Po petdesetih dneh boja za življenje umrla še deveta žrtev krvavega pohoda v Srbiji

Krvavi pohod po vaseh pri Mladenovcu se je zgodil le dan po streljanju na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu. Blažić je akcijo začel v Malem Orašju, nato pa se odpravil v Dubono. Napadalec je po masakru pobegnil, iskanje pa je trajalo do zgodnjih jutranjih ur, ko so ga našli petdeset kilometrov stran, v bližini Kragujevca, kjer se je skril v hiši sorodnika.

Ta teden se je v zaporu sprl s sostanovalcem

Višje državno tožilstvo v Smederevu, ki vodi preiskavo, je takrat sporočilo, da je 20-letni Blažić s streli iz avtomatske puške pobil osem in poskušal pokončati še 12 ljudi. Blažić je v zaporu, ta teden pa je bila objavljena informacija, da se je tam sprl s sostanovalcem.

Nekaj ​​dni po prijetju Blažića so zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje, posedovanja, nošenja in prometa z orožjem in eksplozivnimi snovmi pridržali tudi njegovega očeta. Med preiskavo objekta, ki ga uporablja oče, so policisti našli več sto nabojev različnih kalibrov, pištolo in revolver, ročno izdelano napravo z možnostjo proženja ter več optičnih merilnih naprav in drugih različnih delov za strelno orožje.