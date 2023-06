Prijeli še enega sorodnika napadalca iz Mladenovca

Po navedbah tiskovne agencije Tanjug je prijeti osumljen kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja ter prometa z orožjem in eksplozivnimi materiali.

Priprli tudi njegovega očeta, dedka in strica

V okviru preiskave pokola so organi pregona doslej priprli tudi očeta, dedka in strica 20-letnega napadalca, ki je maja v treh vaseh blizu Mladenovca iz vozečega vozila z avtomatsko puško ubil osem ljudi in jih 12 ranil.

Očeta so prijeli kmalu po napadu, da bi lažje ugotovili izvor orožja, uporabljenega v napadu. V preiskavi njegovega stanovanja in drugih prostorov v okolici Mladenovca je policija med drugim našla in zasegla več sto nabojev, pištolo ter več različnih delov strelnega orožja. Tudi oče je osumljen nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja ter prometa z orožjem in eksplozivnimi sredstvi.

Storilec je zločin po prijetju priznal in je v priporu. Osumljen je umora, nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in trgovanja z orožjem in razstrelivi ter ugrabitve, ker je taksista z orožjem prisilil, da ga odpelje v drugo občino. Po ocenah srbskih pravnikov mu zaradi teže zločina grozi dosmrtni zapor.

Napad se je zgodil 4. maja, le dan po strelskem pohodu v beograjski osnovni šoli, v katerem je 13-letnik ubil varnostnika in devet sošolcev.