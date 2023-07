Strelski pohod v Sisku: ubita ženska, več ranjenih, napadalec več ur na begu

Moški je v soboto zvečer v Sisku začel streljati in pri tem ubil žensko. Ranil je tudi več oseb, štiri huje. Pohod je nadaljeval z zažiganjem hiš in avtomobilov. V mestu je zato zavladala panika. Policija je v obsežni akciji, pri kateri so sodelovali tudi pripadniki specialnih enot, po več urah napadalca prijela in ga malo po 1. uri odpeljala na policijsko postajo.

Pohod je napadalec začel na ulici Capraške Poljane v romskem naselju v bližini rafinerije v Sisku, kjer je začel streljati s kalašnikovko in po poročanju hrvaških medijev pri tem ubil 45-letno žensko. V streljanju je ranil še osem oseb, štiri med njimi huje. Vse poškodovane so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Strelski pohod po mestu je nadaljeval z uničevanjem vsega pred seboj: streljal je iz kalašnikovke in zažgal dve hiši, ognjeni zublji naj bi se nato razširili na več stanovanjskih objektov. Dve hiši ter eno vozilo so v celoti zgoreli, ena hiša ter še eno vozilo pa delno, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Tako intervencijska vozila niso posredovala le zaradi streljanja, temveč tudi požarov. Pri intervenciji se je lažje poškodoval tudi eden od gasilcev. Dve osebi pa sta se lažje poškodovali pri begu. Ena od njiju je otrok, poroča Večernji.hr.

Storilca je hrvaška policija iskala več ur in ga kmalu po 1. uri zjutraj tudi prijela na Ulici kneza Domagoja, približno dva kilometra od prizorišča streljanja, piše Dnevnik.hr.

Zaradi strelskega pohoda so postavili po celem Sisku blokade. Storilca so iskali s pomočjo dronov in termovizijskih kamer, na lokaciji pa so ga s svetilkami iskali tudi pripadniki specialnih enot.

Večernji list je poročal, da naj bi imel storilec predhodne vojaške izkušnje.