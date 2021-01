Na Hrvaškem z ročno bombo nad delavca elektrogospodarstva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvaška policija je danes v Pakracu v zahodni Slavoniji prejela 71-letnika, ki naj bi vrgel ročno bombo na delavca hrvaškega elektrogospodarstva (Hep), ki sta mu prišla izklopiti elektriko, poročajo danes hrvaški mediji. Oba delavca sta bila v eksploziji ranjena in so ju prepeljali v pakraško bolnišnico.

Do eksplozije je prišlo nekaj po 9. uri zjutraj, ko je 71-letnik vrgel eksplozivno napravo na delavca Hepa, stara 52 in 55 let, ki sta mu prišla izklopiti elektriko. Potem se je 71-letnik zaprl v hišo, a ga je policiji uspelo prijeti, navaja novičarski portal index.hr.

Po prvih neuradnih informacijah je eden od delavcev Hepa huje ranjen, drugi pa lažje, je poročala hrvaška komercialna televizija Nova TV na svoji spletni strani, še piše STA.