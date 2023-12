V streljanju na Karlovi univerzi v Pragi mrtvi in ranjeni #video

Na filozofski fakulteti Karlove univerze v središču češke prestolnice Praga je danes popoldne prišlo do streljanja, ki je po prvih podatkih policije zahtevalo več smrtnih žrtev in več deset ranjenih. Češki minister za notranje zadeve Vit Rakušan je za Češko televizijo povedal, da je oseba, ki je sprožila streljanje, mrtva, drugih strelcev pa na prizorišču ni, povzema ministrovo izjavo AP.

V streljanju v središču Prage je bilo ubitih več ljudi in ranjenih na desetine drugih, oseba, ki je streljala, pa je mrtva, je sporočila češka policija.

Policija je širše območje trga Jana Palacha, kjer je fakulteta, zaprla in pozvala ljudi, naj se ne približujejo območju. Ustavili so tudi promet ter preusmerili tramvaje in avtobuse, poroča Reuters, ki tudi navaja izjave študentov, da naj bi bili ljudje zaklenjeni v predavalnice ali knjižnico, prav tako naj bi jih evakuirali skozi eno od učilnic.

Zaposleni na univerzi so, kot poroča Reuters, prejeli sporočilo, naj se ne premikajo in naj zaklenejo vrata. "Ne premikajte se, ne hodite nikamor, če ste v pisarnah, jih zaklenite in pred vrata postavite pohištvo, ugasnite luči," piše v sporočilu, ki so ga prejeli zaposleni in s katerim so se seznanili na Reutersu.

Foto: Gulliverimage Rakušan je dejal, da na prizorišču ni nobenega drugega strelca in da ni nobene neposredne nadaljnje nevarnosti, vendar je ljudi pozval, naj sodelujejo s policijo.

Kot je nato sporočil praški župan Bohuslav Svoboda, so oddelek za filozofijo Karlove univerze, ki se nahaja na trgu, uspeli evakuirati.

Na fotografijah s prizorišča incidenta je bilo videti, kako študentje zapuščajo stavbo z dvignjenimi rokami, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trg se nahaja v središču češke prestolnice in je od znamenitega Karlovega mostu oddaljen okoli 500 metrov.

Po pojasnilih policije ni točno znano, koliko je mrtvih in koliko ranjenih.

