Senatni republikanci blokirali dodatno pomoč Ukrajini #vŽivo

Senatni republikanci so v sredo uresničili grožnje o blokiranju nadaljnje razprave o predlogu več kot sto milijard dolarjev vrednega zakona o dodatni proračunski porabi za pomoč Ukrajini, Izraelu, Tajvanu ter izboljšanju varnosti na meji. Republikanci od vlade predsednika Joeja Bidna zahtevajo korenitejše spremembe mejne politike.

6.40 Senatni republikanci blokirali dodatno pomoč Ukrajini

Senatni republikanci so že več tednov grozili, da predlog zakona ne bo šel naprej, če ne bo še več sprememb v vladni mejni politiki. Biden je v sredo dramatično pozval kongres, naj zagotovi dodatna sredstva za Ukrajino, saj da bo z zavrnitvijo pomagal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu do zmage. Pogajanja se nadaljujejo, poroča ameriški spletni portal Politico.

Dodatni ukrepi na južni meji z Mehiko bodo očitno nujno potrebni za potrditev dodatne porabe za Ukrajino, saj brez tega predlog ne bo šel skozi predstavniški dom z republikansko večino, kjer številni konservativni poslanci nasprotujejo ameriški pomoči za Ukrajino.

Vse manj verjetnosti je, da bo dodatna pomoč potrjena letos, saj se senatorji v kratkem odpravljajo na praznike.

Direktorica urada za proračun Bele hiše Shalanda Young je v ponedeljek kongres opozorila, da če do konca leta ne bodo dosegli dogovora o novih sredstvih Kijevu, bo to ohromilo Ukrajino na bojišču proti ruski agresiji. "Brez ukrepanja kongresa nam bo zmanjkalo sredstev za nabavo več orožja in opreme za Ukrajino," je dejala.