Zelenski: Rusija ima zdaj eno letalo manj #vŽivo

Ruske sile so ponoči z juga Rusije in z anektiranega polotoka Krim nad Ukrajino izstrelile več kot 40 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave, je danes sporočila ukrajinska vojska. Skupno so ruske sile nad ukrajinsko ozemlje poslale 48 dronov. Pred tem naj bi ukrajinska vojska pri Kačjem otoku v Črnem morju sestrelila ruski bombnik Su-24.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.40 Ukrajina ponoči tarča novih ruskih napadov z droni

9.40 Ukrajina ponoči tarča novih ruskih napadov z droni

"Skupno je bilo izstreljenih 48 brezpilotnih letalnikov šahed-136/131," so sporočile ukrajinske zračne sile in dodale, da so obrambni sistemi sestrelili 41 dronov. Informacij o žrtvah in škodi po poročanju tujih tiskovnih agencij za zdaj ni, poroča STA.

Ukrajinska vojska je sicer že v torek zvečer poročala o približevanju dronov in opozorila pred napadi, zlasti na območju Odese na jugu države. Druga skupina letalnikov naj bi medtem letela nad sosednjo regijo Mikolajev. Vojska ob tem ni pojasnila, katere cilje so zadeli droni, ki jih zračni obrambi ni uspelo sestreliti.

V torek zvečer so iz Kijeva sporočili tudi, da je ukrajinska vojska v bližini Kačjega otoka v Črnem morju sestrelila ruski bombnik Su-24. Po navedbah poveljnika ukrajinskih zračnih sil Mikole Oleščuka so letalo nevtralizirali, še preden je to izstrelilo rakete na območje Odese.

Sestrelitev ruskega letala je sicer v svojem večernem nagovoru omenil tudi ukrajinski predsednik. Med drugim je dejal, da ima Rusija zdaj eno letalo manj, ob tem pa dodal, da bo Ukrajina še naprej izčrpavala njene zaloge.