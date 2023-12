Putin na simulaciji jedrskega gumba. Ga je pritisnil ali ne? #video #vŽivo

Pregled dneva:



7.15 Putin na simulaciji jedrskega gumba

Ruski predsednik Vladimir Putin se je v ponedeljek udeležil ogleda simulacije jedrskega gumba, a ga, potem ko si je ogledal obsežen prikaz ruskih dosežkov, kar je bilo videti kot ogrevanje pred skorajšnjo kampanjo za ponovno izvolitev, ni hotel pritisniti.

Razložili so mu zasnovo sovjetske jedrske bombe in mu pokazali lažno nadzorno ploščo za začetek jedrskega poskusa, nato pa je skozi okno opazoval slike eksplozije in gobastega oblaka, poroča Reuters.

Od začetka vojne v Ukrajini, čemur Moskva pravi posebna vojaška operacija, je Putin Zahod pogosto opozarjal na velikost in zmogljivosti ruskega jedrskega arzenala in večkrat dejal, da bo vsak, ki bo poskušal izvesti jedrski napad na Rusijo, izbrisan z obličja Zemlje. V Belorusiji je namestil taktične jedrske rakete in spremenil rusko stališče do dveh velikih orožarskih pogodb, hkrati pa vztrajal, da Moskva ne razmetava nepremišljeno z atomskim orožjem ali spreminja svoje doktrine o njegovi uporabi. Putin naj bi ta mesec potrdil, da se bo marca potegoval za še en šestletni predsedniški mandat, ponedeljkov nastop pa je imel izrazit predvolilni pridih.