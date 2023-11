Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Finskem se je v zadnjih mesecih povečalo število prosilcev za azil, ki so brez vizuma v državo vstopili čez 1.340 kilometrov dolgo vzhodno mejo z Rusijo. V luči tega so finske oblasti v zadnjih dveh tednih zaprle vse mejne prehode z Rusijo z izjemo prehoda Raja-Jooseppi na skrajnem severu države ob meji z rusko regijo Murmansk. Foto: Guliverimage

Finska bo zaradi navala migrantov za potnike zaprla še zadnji odprt mejni prehod z Rusijo, je danes sporočil predsednik finske vlade Petteri Orpo. Zaprtje bo trajalo najmanj do 13. decembra. Za železniški in tovorni promet iz Rusije bo ostala odprta le železniška postaja Vainikkala na jugovzhodu države tik ob meji, so še pojasnili v Helsinkih.

Soţia şefului spionajului militar ucrainean Kirilo Budanov, Mariana Budanova, otrăvită cu metale grele, spitalizată https://t.co/fKdPMoNbmY pic.twitter.com/YAoQUzJsN0 — News.ro (@AgentiaNewsRO) November 28, 2023

Iran je z Rusijo sklenil pogodbo o nabavi bojnih letal Su-35, helikopterjev Mi-28H in letal za usposabljanje Jak-130, je danes poročala iranska tiskovna agencija Tasnim in se ob tem sklicevala na namestnika iranskega obrambnega ministra. Cena nakupa ter število letal in helikopterjev, ki naj bi jih Iran prejel, za zdaj še nista znana.

Po navedbah iranske tiskovne agencije je namestnik obrambnega ministra pojasnil, da je Rusija izrazila tudi pripravljenost za skupno proizvodnjo helikopterjev z Iranom. Moskva navedb agencije Tasnim za zdaj še ni potrdila, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Finska bo zaradi navala migrantov za potnike zaprla še zadnji odprti mejni prehod z Rusijo, je danes sporočil predsednik finske vlade Petteri Orpo. Zaprtje bo trajalo najmanj do 13. decembra. Za železniški in tovorni promet iz Rusije bo ostala odprta le železniška postaja Vainikkala na jugovzhodu države tik ob meji, so še pojasnili v Helsinkih.

Predsednik finske vlade Petteri Orpo je danes sporočil, da bo vlada zaradi navala migrantov za potnike zaprla tudi prehod Raja-Jooseppi za začetno obdobje dveh tednov. Po besedah notranje ministrice Mari Rantanen bo zaprtje začelo veljati v noči na četrtek in bo trajalo do 13. decembra, poročajo tuje tiskovne agencije. "Finska je tarča ruske hibridne operacije. To je vprašanje nacionalne varnosti," je ob tem dejala Rantanenova. Na podlagi izjave finske vlade bodo prosilci za azil za zaščito tako lahko zaprosili le še na "odprtih mejnih prehodih za zračni in pomorski promet". Foto: Reuters

Na Finskem se je v zadnjih mesecih povečalo število prosilcev za azil, ki so brez vizuma v državo vstopili čez 1.340 kilometrov dolgo vzhodno mejo z Rusijo. V luči tega so finske oblasti v zadnjih dveh tednih zaprle vse mejne prehode z Rusijo z izjemo prehoda Raja-Jooseppi na skrajnem severu države ob meji z rusko regijo Murmansk.

Ob tem so Moskvo večkrat obtožili, da nezakonite migrante namenoma pošilja na finsko mejo z namenom destabilizacije svoje sosede kot odgovor na njeno članstvo v zvezi Nato. V Moskvi so obtožbe zavrnili.

16.39 Bruselj in Kijev začela pogovore o varnostnih jamstvih za Ukrajino

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba sta danes na srečanju v Bruslju začela pogovore o dolgoročnih varnostnih jamstvih EU za Ukrajino. Strinjala sta se, da je najboljše jamstvo pridružitev Ukrajine Uniji.

Po Borrellovih besedah bodo varnostna jamstva Unije za Ukrajino obsegala področja varnosti, obrambe, finančne pomoči, povojne obnove, trgovine, humanitarne podpore, sankcij in zagotavljanja odgovornosti za zločine.

S Kulebo sta se strinjala, da je članstvo Ukrajine v EU najboljše varnostno jamstvo, ki ji ga lahko Unija zagotovi. "To ni samo varnostno jamstvo za Ukrajino in prav tako ne zgolj za Evropo, ampak za ves svet. Ker če ne bo vojne v Evropi, bo to dobro za ves svet," je poudaril ukrajinski zunanji minister.

Približevanje Ukrajine Uniji je bila ena od osrednjih tem današnjega srečanja. Kot je pojasnil visoki zunanjepolitični predstavnik EU, sta govorila o nadaljnjih korakih na ukrajinski poti v Unijo, potem ko je Evropska komisija v začetku meseca priporočila začetek pristopnih pogajanj s Kijevom.

Ukrajinski zunanji minister je danes zagotovil, da bodo še naprej sodelovali z državami članicami, da bi njihovi voditelji na vrhu čez nekaj več kot dva tedna podprli začetek pogajanj.

Sogovornika sta razpravljala še o mirovni pobudi ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in 12. svežnju evropskih sankcij proti Rusiji.

"Današnje osebno srečanje je bilo pomembno, saj je vojna v Gazi visoko na dnevnem redu mednarodne skupnosti. Ministru Kulebi pa sem želel zagotoviti, da nas to ne odvrača od naše odločne in neomajne podpore Ukrajini," je po srečanju še povedal Borrell.

Članice so ravno danes podprle dodatna finančna sredstva iz evropskega mirovnega instrumenta za evropsko misijo urjenja ukrajinskih vojakov, v okviru katere so jih doslej izurili 34 tisoč. Financiranje so povečali za 194 milijonov evrov na 255 milijonov.

Kuleba je medtem poudaril pomen krepitve evropske obrambne industrije za nadaljnjo podporo Ukrajini. Zavzel se je za vzpostavitev vseevropskega obrambnega prostora, kar bi omogočilo tako nadaljnjo pomoč Ukrajini kot tudi krepitev obrambnih zmogljivosti drugih evropskih držav.

O tem bo v sredo razpravljal tudi z zunanjimi ministri držav zveze Nato.

15.53 V Ukrajini zastrupljena žena vodje obveščevalne službe

Žena vodje ukrajinske obveščevalne službe (GUR) Kirila Budanova je bila zastrupljena in se zdravi v bolnišnici, je danes sporočil tiskovni predstavnik GUR Andrij Jusov. Po poročanju lokalnih medijev so v Kijevu že sprožili preiskavo in incident obravnavajo kot poskus umora. Zaradi suma zastrupitve naj bi se zdravilo tudi več uslužbencev GUR.

O domnevni zastrupitvi je danes prvi poročal ukrajinski medij Babel, ki trdi, da se Mariana Budanova, žena vodje GUR, več dni zdravi v bolnišnici. Ob sklicevanju na neimenovane obveščevalne vire je na spletni strani navedel, da so v Kijevu sprožili preiskavo in incident obravnavajo kot poskus umora.

Poročila lokalnih medijev o zastrupitvi Budanove je kmalu za tem potrdil tiskovni predstavnik GUR Andrij Jusov, ki pa podrobnosti o incidentu ni podal, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Poročila je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil tudi neimenovani ukrajinski obveščevalni vir. Pojasnil je, da je bila Budanova zastrupljena in da so v njenem telesu našli snovi, ki se "ne uporabljajo v običajnem življenju ali vojaških zadevah".

"Njihova prisotnost lahko kaže na nameren poskus zastrupitve," je ocenil in dodal, da se zaradi suma zastrupitve zdravi več drugih uslužbencev GUR.

Budanova je dolgoletna svetovalka župana Kijeva Vitalija Klička. Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani naj bi živela v pisarni svojega moža, ki je bil po navedbah Kijeva v preteklosti vsaj desetkrat tarča atentata.

Kirilo Budanov je imel ključno vlogo pri načrtovanju in pogosto tudi pri izvedbi ukrajinskih vojaških operacij proti ruskim silam od začetka invazije. Izvedel naj bi tudi več sabotaž proti ruskim silam za frontno črto.

14.34 Zaradi povabila Lavrova na srečanju Ovseja v Skopju ne bo Ukrajine in baltskih držav

Ukrajina bo zaradi povabila ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova bojkotirala četrtkovo ministrsko srečanje Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) v Skopju, so danes sporočili iz Kijeva. Udeležbo na srečanju so iz istega razloga odpovedale tudi baltske države, Estonija, Latvija in Litva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba bo bojkotiral ministrsko srečanje Ovseja zaradi odločitve, da se ga lahko udeleži Lavrov, je za AFP povedal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Kijevu Oleg Nikolenko. "Sodelovati moramo, da bi rešili Ovse pred Rusijo," je kasneje zapisal na družbenih omrežjih in pozval k izključitvi Rusije iz organizacije.

Kmalu zatem so iz istega razloga udeležbo na srečanju odpovedale tudi baltske države. Zunanji ministri Estonije, Latvije in Litve so ob tem v skupni izjavi zapisali, da morebitna udeležba Lavrova na srečanju "tvega legitimizacijo agresorske Rusije kot legitimne članice naše skupnosti svobodnih narodov".

Prvi mož ruske diplomacije je v ponedeljek izjavil, da namerava odpotovati v makedonsko prestolnico, v kolikor mu bodo to dovolili. V luči zahodnih sankcij, pod katerimi se je znašel, je Bolgarijo in Severno Makedonijo zaprosil, naj odpreta svoj zračni prostor in mu tako omogočita let v Skopje.

"Če se bo izšlo, bomo tam," je po poročanju ruskih tiskovnih agencij v ponedeljek dejal Lavrov. Severna Makedonija je v njegovo udeležbo privolila, Bolgarija, članica EU, pa naj bi mu dovolila prečkanje svojega zračnega prostora, navaja AFP.

Letna ministrska konferenca Ovseja se bo v Severni Makedoniji, ki organizaciji trenutno predseduje, začela v četrtek in bo trajala do petka. Slovenijo bo na srečanju zastopala državna sekretarka na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) Sanja Štiglic, ki se trenutno mudi na zasedanju zunanjih ministrov članic Nata v Bruslju.

10.25 Moskovsko sodišče podaljšalo pripor ameriškemu novinarju

Sodišče v Moskvi je ameriškemu novinarju Evanu Gershkovichu, ki so ga zaradi domnevnega vohunjenja v Rusiji prijeli marca, danes podaljšalo pripor še za dva meseca, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sodišče je septembra zavrnilo pritožbo Gershkovicha zoper pripor pred sojenjem, katerega datum še ni določen.

Gershkovicha so aretirali konec marca med poročanjem v Jekaterinburgu. Foto: Reuters

Moskovsko okrožno sodišče je danes sporočilo, da so ruskemu dopisniku časnika Wall Street Journal pripor podaljšali še za dva meseca, do 30. januarja. Današnja obravnava je potekala za zaprtimi vrati, novinarji niso imeli vstopa. Dopisnik agencije AFP je poročal, da se je pred sodno dvorano zbrala peščica novinarjev.

Gershkovicha so konec marca aretirali med poročanjem v Jekaterinburgu, obtožen je bil vohunjenja. Sodišče je septembra, tako kot že pred tem aprila in junija, znova zavrnilo njegovo pritožbo na predkazenski pripor. Priprt je v razvpitem moskovskem zaporu Lefortovo, kjer čaka na sojenje, katerega datum še ni bil določen.

Državno tožilstvo mu očita zbiranje državnih skrivnosti o dejavnostih ruskega obrambnega podjetja "po navodilih ameriške strani". Gershkovich in njegov delodajalec Wall Street Journal zanikata, da bi tam vohunil. Ameriška vlada je dejala, da je bil Gershkovich neupravičeno pridržan.

Rusija doslej ni predložila javnih dokazov za obtožbo Gershkovicha. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do 20 let zapora.

7.45 V snežnem neurju na vzhodu Evrope umrlo najmanj deset ljudi

V Ukrajini je zaradi snežnega neurja, ki je v noči na ponedeljek prizadelo vzhodno Evropo, umrlo deset ljudi, več kot 20 ljudi je bilo poškodovanih. O smrtnih žrtvah poročajo tudi s polotoka Krim in iz Bolgarije. Številna gospodinjstva so ostala brez elektrike.

Zaradi orkanskega vetra in sneženja je v Ukrajini po zadnjih podatkih umrlo deset ljudi, 23 jih je bilo poškodovanih. Med poškodovanimi sta tudi dva otroka, je na Telegramu sporočil notranji minister Igor Klimenko. Ukrajinske oblasti so pred tem poročale o petih smrtnih žrtvah.

