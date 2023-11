Ruska vojna ladja z raketami napadla Ukrajino #vŽivo

Poudarki dneva:



6.39 Ruska vojna ladja z raketami napadla Ukrajino

Vojna ladja ruske črnomorske flote je s štirimi raketami izvedla napad na ukrajinsko vojaško infrastrukturo, poroča Reuters. Napad je potrdilo tudi rusko ministrstvo za obrambo.

Posadka je po poročanju agencije med misijo v Črnem morju dobila nenadno nalogo, da v najkrajšem mogočem času izvede napad z raketami Kalibr na sovražnikovo vojaško infrastrukturo. Po navedbah ministstva je bila izstrelitev raket uspešna, cilji pa so bili zadeti. "Vojne ladje črnomorske flote uspešno izpolnjujejo zadane naloge," so še dodali.

