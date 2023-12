Slovenija bo donirala 1,5 milijona evrov za razminiranje v Ukrajini

Kot so še sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, se je podpisa preko videokonference udeležila podpredsednica ukrajinske vlade Julija Sviridenko, ki se je zahvalila za slovensko donacijo ter poudarila pomen humanitarnega razminiranja. Na ukrajinski strani je sporazum podpisal veleposlanik v Sloveniji Andrij Taran.

Ministrica Tanja Fajon je zagotovila, da bo Slovenija še naprej podpirala Ukrajino na njeni evropski poti. "Tudi kot članica Varnostnega sveta si bomo prizadevali za pravičen in trajen mir v Ukrajini, ki bo temeljil na ponovni vzpostavitvi ozemeljske celovitosti Ukrajine," je poudarila.

Slovenija sredstva namenja za nakup opreme ali za druge dejavnosti humanitarnega razminiranja. Ukrajina bo pri tem uporabila slovensko znanje in izkušnje ter preučila tehnologije in proizvodne zmogljivosti, ki jih lahko ponudi Slovenija.

Ukrajina je po navedbah MZEZ najbolj minirana država na svetu. Skoraj tretjina njenega ozemlja je onesnaženega z minami, kasetnim strelivom in drugimi eksplozivnimi ostanki. Ogrožena sta kmetijska proizvodnja in varnost prebivalstva. Očiščenje ozemlja bo trajalo več let, zato bo humanitarno razminiranje ostalo eden najpomembnejših in najzahtevnejših korakov na poti k obnovi Ukrajine, poudarjajo na ministrstvu.

Slovenija je za lajšanje posledic vojne v Ukrajini v letošnjem letu skoraj podvojila sredstva za humanitarno pomoč.

Tokratna donacija je del humanitarne pomoči, ki jo Slovenija letos namenja za odpravo posledic vojne v Ukrajini. Poleg te donacije je Slovenija letos namenila 800.000 evrov za projekte strateškega partnerja Slovenske Karitas za nujni humanitarni odziv, ki vključujejo obnovo javnih objektov za najbolj ranljive skupine, otroke in invalide, pomoč v hrani in psihosocialno pomoč otrokom. Fundaciji ukrajinske prve dame Olene Zelenske je namenila 200 tisoč evrov pomoči za obnovo mestne bolnišnice v mestu Izjum na vzhodu Ukrajine. Podpira tudi projekta ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti za protiminsko delovanje in za psihosocialno pomoč otrokom ter Centra za evropsko prihodnost (CEP) za usposabljanje ukrajinskih občin na področju povojne obnove.