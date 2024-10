Na Goriškem v hišni preiskavi pri 49-letni preprodajalki zasegli prepovedano drogo

Novogoriški policisti so v ponedeljek med hišno preiskavo pri 49-letni Slovenki zasegli manjši količini prepovedane droge heroin in metamfetamin. Zoper njo bodo podali kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Izkazalo se je, da je bila že pravnomočno obsojena za tako kaznivo dejanje.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica, so policisti 1. oktobra popoldne v Novi Gorici 37-letni Italijanki zaradi suma storitve prekrška in kršitve zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami zasegli manjšo količino snovi, za katero se je izkazalo, da gre za prepovedano drogo heroin.

V postopku so ugotovili, da je 37-letnica drogo pred tem nabavila pri 49-letni Slovenki, ki neprijavljeno prebiva na Goriškem. Policisti so v ponedeljek izsledili 49-letno osumljenko in na podlagi odredbe preiskovalne sodnice izvedli osebno in hišno preiskavo. Pri tem so ji zasegli manjši količini snovi, za kateri sumijo, da gre za prepovedani drogi heroin in metamfetamin.

49-letnica stara znanka policije

Zoper 49-letnico bodo policisti podali kazenski ovadbi zaradi utemeljenega suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Osumljenka je bila v letošnjem letu že pravnomočno obsojena za istovrstno kaznivo dejanje.

Metamfetamin ima značilno obliko belih kristalastih delcev. Navedena droga povzroča hudo odvisnost in pušča hude posledice na zdravju uživalcev, značilno pa je tudi, da uporaba povzroča nespečnost in nepredvidljivo ter tudi agresivno obnašanje ali reakcije, so še dodali z uprave.