38-letni voznik je umrl po trčenju v betonski dovoz hiše

V sredo ob 23.25 se je v naselju Grgarske Ravne zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 38-letni voznik, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Voznik osebnega avtomobila je v naselju Grgarske Ravne na ravnem delu vozišča zapeljal v desno na neutrjeno travnato bankino ter trčil v betonski dovoz hiše. Voznik je ostal ukleščen v vozilu in zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nezgode ugotovili, da je 38-letni voznik osebnega avtomobila vozil po lokalni cesti iz smeri Grgarja proti naselju Bate. V naselju Grgarske Ravne na ravnem delu vozišča brez označenih prometnih pasov je omenjeni voznik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča kmalu za prometnim znakom, ki označuje omenjeno naselje, zapeljal v desno na neutrjeno travnato bankino in s prednjim desnim kolesom avtomobila trčil v betonski dovoz stanovanjske hiše.

Po trčenju v betonski dovoz je vozilo dvignilo v zrak in ga odbilo v smeri vožnje, kjer je vozilo trčilo v drevo in obstalo na travnati površini. Voznik je po trčenju ostal neodziven in ukleščen v vozilu ter na kraju podlegel hudim telesnih poškodbam.

Po nezgodi so na kraju hude nesreče poleg policistov Policijske postaje Nova Gorica in Postaje prometne policije Nova Gorica posredovali tudi poklicni gasilci JZ GRD Nova Gorica in reševalci NMP ZD Nova Gorica. Zdravnica na kraju je odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti pokojnega.

O vseh okoliščinah prometne nesreče s smrtnim izidom je Policija obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica bodo o vseh ugotovljenih dejstvih tragične prometne nesreče s pisnim poročilom seznanili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Zaradi prometne nesreče je bila cesta med 23.50 in 02.30 uro popolnoma zaprta.

Na cestah na Severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč v letošnjem letu umrlo 8 ljudi.

V 24 urah 135 prometnih nesreč

Sicer pa so policisti v zadnjih 24 urah obravnavali 135 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 21 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 49 kršitev javnega reda in miru ter 87 kaznivih dejanj.

Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 37-krat posredovali na javnih krajih in 12-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so enega kršitelja. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali dva voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli deset vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 30 tatvin, 22 vlomov, 19 poškodovanj tuje stvari, pet kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi drogami, tri grožnje, dva primera povzročitve telesnih poškodb, dva primera ponarejanji denarja, dva primera nasilja v družini, en rop ter en primer drzne tatvine. Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini, so trem osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja.