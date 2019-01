Okrepčevalnica Čompa: najbolj razprodana ljubljanska gostilna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Miha First

Foto: Miha First

Že nekaj časa se veliko govori in piše o Trubarjevi ulici v Ljubljani, o ulici, ki naj bi po vzoru trendovskih mestnih sosesk na Zahodu ponujala raznolike oblike zabave in še več kulinaričnih užitkov širokega spektra od lokalne do mednarodnih kuhinj. Med lokali, ki bogatijo tamkajšnji pisan kulinarični program, je tudi ena redkih, če ne kar edina gostilna v Ljubljani - Čompa.

Okrepčevalnica Čompa

Trubarjeva cesta 40, Ljubljana

Telefon: 040 799 334

V mestu, ki slovi po dvomljivi, k turistom usmerjeni kulinarični ponudbi, se je Čompa oblikovala kot domača "birtija", ki ji uspeva z na videz preprostimi mesnimi jedmi z žara, tem pa dodajajo na enak način pripravljeno zelenjavo in lepinje. Žar, ki v osnovi diši po Krasu, a se vedno znova preizprašuje in spogleduje tudi z moderno, tako lokalno kot mednarodno kulinariko.

Ni dvoma, da je Čompa predvsem lokal za mesojedce. A to ne pomeni, da se tam ne bodo dobro počutili tudi mesu manj naklonjeni gostje. Foto: Miha First

Še o vinu. Nekje smo prebrali, da imajo v Čompi premajhen izbor vin. Da, lahko rečemo, da vinska karta ni najširša, po drugi strani pa se zdi, da v Ljubljani težko najdete lokal, ki bi tako solidno pokrival kraške vinogradnike (Štemberger, Renčel, Jazbec ...). Hišna vina so tudi vipavska (Krapež), peneča so zgolj slovenska. Mimogrede, v strežbi se je za vina v zadnjem času specializiral Joško iz Južne Koreje, ki se trudi z odpiranjem steklenic, z vonjem zamaškov, s prelivanjem, z dekanterji in kozarci.

Čerav ponudba ni standardno turistična, je Čompa kronično razprodana. Zato, ker je hrana preprosta in razumljiva vsakemu okusu, zato, ker cene niso previsoke (jedli boste za kakšnih 35 evrov na osebo), pa tudi zato, ker v ta lokal težko spravite več kot 30 ljudi. Je pa Čompa tudi prijazen lokal do pivcev, ob točilnem pultu si lahko privoščite tudi le kozarec vina, če pač niste dobili mize ali pa ste preprosto žejni.

Foto: Miha First

Podobno prijazna je tudi glasba, v času našega zadnjega obiska je največkrat zapel Frank Sinatra. A ne preglasno. K dobro uležanemu mesu se glasna glasba niti ne bi prilegla. Bolj se prileže vino.

Na začetku je Korejec Joško - to je njegovo "slovensko" ime, korejskega ne zna nihče izgovoriti - predlagal kozarec Krapeževe rebule, ki je podložila tatarski biftek. Ravno prav začinjenemu tatarcu, ki je v ponudbi le občasno, so priložili maslo in še vroče lepinje, popečene na žaru.

Lepinje ... Foto: Miha First

... in tatarski biftek Foto: Miha First

Na drugi plošči, za katero smo odprli neprekosljivo Štembergerjevo vitovsko 2016, so prinesli kraški pršut, klobaso krškopoljca, debele olive v slanici in sušene olive v olivnem olju. Za manj mesoljube so narezali kozji in ovčji sir z Vremščice ter gorgonzolo. Začetek, ki je obetal.

Plošča mesnin in sirov Foto: Miha First

V nadaljevanju smo se držali bolj rdečih vin. Joško je bil prepričan, da moramo poskusiti Terpinovo rdečo zvrst Sialis, mi pa smo najprej začeli z merlotom Bagueri, konec koncev se je na mizi obetalo kar nekaj mesovja. Najprej kocke surovega govejega fileja z jagodno marmelado s čilijem. Pikantna reč, ki smo jo hladili z rezinami surovih bučk, opremljenimi z olivnim oljem in sirom.

Surove bučke in surova govedina Foto: Miha First

Bučke so bile namenjene predvsem vegetarijanskemu članu družbe, ki si je še bolj oddahnil, ko je na mizo prispel popečen treviški radič s sirom. Še ena večna uspešnica, pri kateri smo krožnik pomazali do suhega in naročili še eno porcijo.

Popečen treviški radič (spomladi se v tej vlogi znajdejo šparglji) Foto: Miha First

Pri Čompi s pripravo jedi ne komplicirajo, dobro uležano meso, recimo žrebičkov hrbet, vržejo na žar, ga ravno prav, ne preveč, popečejo, posolijo in polijejo z olivnim oljem.

Žrebičkov hrbet ... Foto: Miha First

... in goveji file Foto: Miha First

Tako je bilo recimo tudi z izvrstnim govejim filejem (več kot pol kilograma za pet oseb), ob katerem so prvič po dolgem času za prilogo, predvsem pa za vegetarijanski del omizja (ena oseba), pripravili tisto, po čemer je gostilna pravzaprav dobila ime - božanske čompe s sirom. Tradicija, ki se očitno vrača, zdaj ko je gostilna s Trubarjeve vse bolj v ženskih rokah.

Čompe Foto: Miha First

Za tiste, ki ne obožujejo mesa, se najde tudi klasična, a izredna zimska zelena solata, vsaj kot privid za morebiten vegetarijanski scenosled, kamor gotovo spadajo tudi gobe s sirom z žara. A v glavni vlogi pri Čompi vsekakor ostaja meso. V velikem finalu je na mizo prispel še žrebičkov file, zraven omenjena Terpinova zvrst merlota in cabernet sauvignona, nato pa se je pojavil še Sirkov briški cabernet sauvignon iz neprekosljive bere 2011.

Foto: Miha First

Mera bi bila polna (tudi brez skutne torte in panakote), če ne bi ponudili žganic. Tepke, viljamovke in pelinkovec so bile naše zadnje žrtve.

Povzetek

Vedno razprodana gostilna v samem središču Ljubljane, ki se s konkurenco turističnih menijev bori z preprosto, sledljivo ponudbo z žara. V glavni vlogi so mesnine, ki jim vse bolj očitno dodajajo zelenjavne jedi.

Vinska karta je kratka in prepričljiva. Vina s Krasa, nekaj z Obale, iz Vipavske doline in iz Brd. Cene vin so ugodne, vsake toliko pa se najde tudi kakšen še posebej zanimiv letnik.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.