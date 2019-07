Foto: Miha First

Resnici na ljubo se je v zadnjih letih ravno na Obali veliko spremenilo, številne gostilne in restavracije so ali spremenile koncept ali pa zaprle svoja vrata, nekatere so zelo izboljšale svojo ponudbo, odprlo pa se je tudi kar nekaj zanimivih novosti.

Kužina Stara šola

Korte 74, 6310 Izola

Telefon: 031 375 889

Kužina Stara šola je nova pridobitev simpatičnega hotelčka v Kortah, ki bo kmalu dobil še bazen, že zdaj pa ima fantastičen razgled na istrsko deželo. Poglejte, tamle so Šmarje, tisto je Padna, tam spodaj je Sveti Peter, so nam navdušeno razlagali, ko so videli, da nas ob pijači in hrani zanimajo tudi zeleni grički.

Foto: Miha First

Gostilna oziroma kužina, kot pravijo po domače, je nastala v sodelovanju kuharske ekipe, ki se je kalila v portoroških hotelskih lokalih, in podjetja, ki je košarkarsko Slovenijo letos presenetilo z osvojitvijo slovenskega prvenstva in uvrstitvijo v prestižno ligo ABA. Ko se pri Sixtu za nekaj odločijo, to naredijo, pravijo v Kortah.

Foto: Miha First

Bomo videli, smo si rekli ter se odločali med meniji različnih dolžin in cen – najkrajši stane 40, najdaljši, v katerem je osem jedi, pa 60 evrov. Prvi vročinski val je ravno pritisnil, mi pa smo ugotovili, da je naša odprava v prijetno ohlajeni jedilnici edina slovenska in hkrati edina, ki se je odločila za najdaljšo serijo. Seveda je mogoče jesti manj in ceneje, a smo ob koncu ugotovili, da se nismo ušteli.

Foto: Miha First

Začeli smo z osvežilno suho penino iz kleti Gordia na Kolombanu in se posvetili pisanemu izboru hladnih predjedi. Narezali so pršut, salamo in slanino s kmetije Trček, za ljubitelje morja pa prinesli še izjemen kremast bakalar ter sardone v olivnem olju in v kisu. Hišni kruh, tako beli kot črni, je odličen, smo ugotavljali, ko smo ga pomakali v ponujeni olji, Lisjakovo in Jevnikarjevo.

Bakalar ter sardoni v olju in v kisu Foto: Miha First

Po hladnih prigrizkih je prispela popečena tuna, na kateri je počival Trčkov lardo. Podložili so jo z jogurtom z rdečo peso in limonovim oljem, sladkost so prispevale sveže maline in figova marmelada z domačije Butul. Butulov je bil tudi mangov kis, s katerim je mojster iz kuhinje popršil to simpatično jed z vrsto sestavin in okusov, ki pa so lepo sodelovali med sabo.

Tuna z lardom in malinami v jogurtu z rdečo peso in limonovim sokom Foto: Miha First

Z jedmi je lepo sodelovala tudi Klabjanova malvazija 2016, na katero smo presedlali s penine, ko je na mizo prispel brezmesni krožnik. Mlad kozji sir, potresen s soljo BBQ koprskega mojstra Barbe, je počival v jogurtu s peteršiljevim oljem, nanj so položili ožgano mlado čebulo, zavito v blitvo, po vrhu pa nastrgali še cvetačo.

Mlad kozji sir z mlado čebulo v blitvi Foto: Miha First

V meniju, ki se s celine seli na morje in spet nazaj, so bili naslednji korak njoki z ragujem kokoške, v katerega so vmešali stebla česnovega cveta in nanje nastrgali staran kozji sir. Na prvi pogled morda preprosta, obenem pa ena najboljših jedi dneva.

Njoki s kokoško Foto: Miha First

In če še niste poskusili macerirane malvazije Dora, ki nastaja v Bordonovih istrskih vinogradih in kleteh, je čas, da to storite. V našem primeru je konkretna kapljica pospremila neobičajno ribjo kombinacijo – poširan brancinov file z mlado špinačo in poletnimi tartufi, ki so ga pospremili s pastinakovim pirejem ter zalili z juho škampov, tartufov in medu. Še en recept z matematično izračunanimi okusi.

Brancin z mlado špinačo in tartufi ter pastinakov pire Foto: Miha First

Nič drugače ni bilo s svinjskim filejem, najprej dolgo kuhanim na nizki temperaturi, nato popečenim v svinjski masti, ki mu priložijo pire korenja in radičev pesto ter ga na mizo prinesejo ovitega v dimno zaveso.

Kuharjev občutek za kombinacije okusov ni popustil vse do konca. Obširni creme brulee je bil vaniljev, kot se spodobi, svežino je dodala omaka gozdnih sadežev, za piko na i pa še kepica sladoleda iz suhih sliv na cimetovem drobljencu. In, da bo mera polna, še mandljevo žganje iz destilarne Nonino.

Creme brulee z gozdnimi sadeži in sladoled iz suhih sliv na cimetovem drobljencu Foto: Miha First

Povzetek

Slovenska istrska gostilna, ki smo jih v zadnjih letih, ko smo zahajali k sosedom na jugu, kar preveč pogrešali. Kužina ni običajna konoba, ampak prej gostilna, ki sicer poudarja večinoma istrske sestavine, a jih avtorsko prikroji sodobnim trendom v kuhinji.

Vinska karta se razen redkih vin iz Brd (Venica) in nekaterih šampanjcev drži domače pokrajine - Steras, Korenika Moškon, Prelac, Zaro, Rojac, Klabjan, Bordon, Klenart, Gordia ... Večino odprejo tudi na kozarec, omembe vredna pa je tudi močna zasedba mednarodnih žganic.

Ocena

Rubrika Ocenili smo ni plačana. Izbor restavracij je prepuščen uredništvu in ocenjevalcu Mihi Firstu, ki restavracije obiskuje nenapovedano.