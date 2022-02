Nova velika priložnost za slovensko odličje

Osmi dan olimpijskih iger v Pekingu prinaša novo priložnost za slovensko odličje. Smučarski skakalci se bodo namreč ob 12. uri pomerili na posamični preizkušnji na veliki skakalnici, Slovenijo pa bodo zastopali Peter Prevc, Cene Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc. V kvalifikacijah je bil s tretjim mestom od Slovencev najboljši Peter Prevc. Od slovenskih biatloncev bodo na sprinterski preizkušnji nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Lovro Planko.

Smučarski skakalci bodo po tekmah na srednji skakalnici, na kateri so se pomerili v konkurenci posameznikov in mešanih ekip, prvič tekmovali na veliki skakalnici. Slovensko ekipo bodo na tekmi, ki se bo začela ob 12. uri, zastopali Peter Prevc, Cene Prevc, Lovro Kos in Timi Zajc. V kvalifikacijah je bil s tretjim mestom od Slovencev najboljši Peter Prevc, ki je na srednji napravi osvojil četrto mesto, skupaj z Zajcem pa je bil tudi del zlate mešane ekipe. V Kvalifikacijah sta ga prehitela le Norvežana Marius Lindvik in Halvor Egner Granerud.

Od slovenskih biatloncev bodo na sprinterski preizkušnji nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan in Lovro Planko. Na posamični preizkušnji na 20 km je bil najboljši Fak, ki je osvojil 29. mesto.

Kako se bo odrezal Jakov Fak? Foto: Guliverimage

Znani bodo dobitniki olimpijskih medalj v šestih disciplinah. Poleg skakalcev in biatloncev se bodo za odličja potegovali še ženske štafete v smučarskem teku, mešane ekipe v deskarskem krosu, hitrostni drsalci na 500-metrski preizkušnji in ženske v skeletonu.

Nadaljevala se bosta hokejska turnirja v moški in ženski konkurenci. Slednje bodo odigrale še dva četrtfinala, v enem se bodo pomerile Rusinje in Švicarke, v drugem pa Finke in Japonke. Pri moških se bodo nadaljevali boji v skupinah A in B. V prvi bosta na sporedu derbi med Američani in Kanadčani ter tekma med Nemci in Kitajci, v drugi pa se bodo pomerili Rusi in Čehi ter Švicarji in Danci.