Švedi odčitali lekcijo Hrvatom in rešili Srbijo

EVROPSKO PRVENSTVO 2018, SKUPINSKI DEL (3. KROG)

Na evropskem prvenstvu na Hrvaškem smo dobili prvih šest udeleženk drugega dela. V skupini A so napredovale Švedska, Hrvaška in Srbija, v skupini B pa Francija, Norveška in Belorusija. Slovenijo v sredo ob 20.30 čaka obračun s Črno goro. Z zmago bi se uvrstila v drugi del turnirja, a je vprašanje, ali bo sploh nastopila , še odprto.

Francozi so še tretjič zmagali in v drugi del tekmovanja odhajajo z maksimalnim izkupičkom. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Hrvaški selektor Lino Červar ne bo zadovoljen. Domači so si otežili delo na poti do polfinala. Foto: Reuters

V derbiju skupine A so v Areni Spaladium Švedi presenetljivo premagali domače rokometaše (35:31) in bodo kljub uvodnem porazu proti Islandiji v nadaljevanje tekmovanja prenesli štiri točke. Z dvema se bodo morali zadovoljiti Hrvati, Srbi bodo polfinale začeli loviti brez točk.

V poreški skupini B je Francija premagala še Belorusijo in si zagotovila prvo mesto in štiri točke v drugem delu. Norvežani bodo v nadaljevanje prenesli dve, Belorusi pa bodo tako kot Srbi začeli z ničle.



Od prvenstva se poslavljata Islandija in Avstrija.

Vse o dogajanju po tekmi med Slovenijo in Nemčijo:

Slovenci še razmišljajo, ali bodo sploh igrali

Slovenci bodo na delu v sredo in imajo po dveh krogih na računu en poraz (24:25 z Makedonijo) in remi (25:25 z Nemčijo). Na obeh tekmah so bili selektor Veselin Vujović in njegovi izbranci nezadovoljni s sojenjem. Na računu bi morali imeti štiri točke in ne zgolj ene, pravijo. Rokometna zveza Slovenije zaradi po njenem mnenju škandaloznega sojenja razmišlja, da bi zapustila turnir, zato sredin obračun Slovenije in Črne gore še visi v zraku.

V varaždinski skupini D se bo še neporažena Španija v sredo pomerila z Dansko, Češka pa z Madžarko.

Skupina A:

Lestvica: 1. Švedska 3 tekme - 4 točke



2. Hrvaška 3 - 4 3. Srbija 3 – 2



4. Islandija 3 - 2

Skupina B:

Lestvica: 1. Francija 3 tekme - 6 točk 2. Norveška 3 - 4 3. Belorusija 3 - 2 4. Avstrija 3 – 0

Skupina C:

Lestvice: 1. Makedonija 2 tekmi - 4 točke 2. Nemčija 2 - 3 3. Slovenija 2 - 1 4. Črna gora 2 – 0

Skupina D:

Lestvica: 1. Španija 2 tekmi - 4 točke 2. Danska 2 - 2 3. Češka 2 - 2 4. Madžarska 2 - 0