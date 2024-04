Nov šok za Celje, Trimo in Gorenje naredila razliko

Rokometaši Slovana so v uvodni tekmi 24. kroga lige NLB premagali ekipo Celja Pivovarne Laško z 32:27. Gorenje je zanesljivo premagalo Loko s 33:27. Še za gol več pa so zmagali rokometaši Trima. Ivančno Gorico so premagali z 29:22. Trebanjci in Velenjčani so tako naredili razliko na vrhu lestvice pred tretjimi Celjani.

Velenjčani so proti Loki prišli do 19. zmage v sezoni. Junak Velenjčanov je bil z desetimi zadetki Tilen Sokolič, šest jih je dodal Enej Slatinek Jovičič. Pri Škofjeločanih je devet golov dosegel Jaka Soršak.

Škofjeločani so dvoboj presenetljivo odprli z vodstvom 4:1. Nekaj minut so gostje vodili, a so Velenjčani izenačili po desetih minutah (5:5) in nato po novem golu Jerneja Drobeža tudi povedli, prvič po uvodnem vodstvu 1:0. V 17. minuti je Sokolič zadel sedemmetrovko in prednost Velenja povišal na +3 (9:6). Gostje iz Škofje Loke so se v nadaljevanju približali na gol zaostanka, a so domači vseeno narekovali potek dvoboja in v rokah držali nekaj golov prednosti vse do polčasa, ko so na glavni odmor odnesli tri gole naskoka.

Drugi polčas se je v začetku nadaljeval v enakem slogu. Gostje so lovili domače rokometaše, a so varovanci Zorana Jovičića še naprej imeli prednost dveh, treh golov. Po dobrih desetih minutah nadaljevanja pa je Loka le prišla na -1 (21:22), Aleksander Rudić pa je 15 minut pred koncem izid poravnal na 23:23. A česa več gostje niso zmogli, Velenjčani so se spet umaknili na tri gole prednosti pri 26:23. Deset minut pred koncem dvoboja je bilo +4 (27:23), to pa je bila dovolj velika prednost Gorenja, da je tekmo varno pripeljal do konca in slavil s šestimi goli naskoka.

Hud spodrsljaj Celjanov

Rokometaši Slovana so presenetljivo ugnali favorizirane Celjane in še poglobili njihovo krizo. To je njihov peti poraz v sezoni. Pri domačih je Tim Cokan dosegel deset golov, a ni imel veliko strelske pomoči soigralcev. Pri gostih je Kenan Pajt tekmo končal z osmimi, Matic Anton Pipp pa s sedmimi goli.

V izenačenem dvoboju so Ljubljančani ohranjali stik s Celjani in v 18. minuti vodili z 9:7, proti koncu polčasa pa se je slika obrnila v korist Celja. Slovan je v 23. minuti ostal brez Bineta Pirca, ki je v protinapadu s prekrškom ustavil Uroša Miličevića in si prislužil rdeči karton. Predčasno pa je moral vsega dve minuti pozneje po grobem prekršku nad Nikom Ćirovićem pod prho tudi Darko Stojnić. Polčas se je kljub priložnostim s številčno prednostjo na parketu končal s prednostjo "le" dveh golov za Celje (16:14).

V drugem delu se je zgodba znova povsem obrnila. Po vodstvu domačih za štiri gole (21:17) se je tem ustavilo. Z delnim izidom 8:1 je Slovan povedel s 25:22. Ljubljančani so ohranjali prednost, Igor Žabić pa je moral v 52. minuti pri Celjanih predčasno pod prho po še tretjem rdečem kartonu na tekmi. Tudi v nadaljevanju so bolje igrali gosti, ki so vodili tudi za sedem golov (32:25), tekmo pa sklenili s prednostjo petih golov ter veseljem v Štorah.

