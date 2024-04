Vodilni Trebanjci do visoke zmage, Celjani do tesne

Rokometaši trebanjskega Trima so v 23. krogu lige NLB v petek visoko premagali Koper s 30:23 (17:11), rokometaši ormoškega Jeruzalema pa tesno Ljubljano z 32:31 (18:14). Tesno je bilo tudi na sobotnih tekmah: rokometaši Celja Pivovarne Laško so Urbanscape Loko premagali s 27:26 (13:17), Riko Ribnica pa je bila z 31:30 (12:16) boljša od LL Grosist Slovana. Gorenje Velenje je na večerni tekmi po preobratu premagal Krko s 30:27 (14:17).

Rokometaši Trima so dosegli še 19. zmago v letošnji sezoni in ob dveh remijih in porazih ostajajo na vrhu državnega prvenstva. Po vodstvu domačih s 3:1 so se Koprčani vrnili in sami povedli s 4:3. V naslednjih nekaj minutah je dvoboj še bil izenačen, nato pa so Trebanjci počasi začeli prevzemati pobudo. Po 15 minutah igre je Staš Slatinek Jovičič zadel za vodstvo +4 (10:6). Po 20 minutah je bilo že +6 (13:7), do glavnega odmora pa varovanci Uroša Zormana niso popustili in na premor odnesli prav tolikšno prednost (17:11).

Tudi po odmoru se potek dvoboja ni bistveno spreminjal. Domačini so lepo prednost držali v svojih rokah, v 48. minuti je Marko Kotar zadel za +8 (25:17). Takšne prednosti pa seveda vodilni in razpoloženi Trebanjci niso več zapravili in na koncu zanesljivo slavili. Pri Trimu je bil z devetimi goli najuspešnejši Jan Jurečič, štiri je dodal Kotar. Za Koprčane je sedem golov dosegel Andraž Makuc, šest jih je pristavil Tine Poklar.

Dramatična tekma za tesno zmago Celja

Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Celjani so se morali v dramatični tekmi zelo potruditi za novi točki. Šestindvajsetkratni prvaki so v Škofji Loki slabo odprli dvoboj proti 11. ekipi prvenstva. Domači so na krilih glasne podpore v sedmi minuti povedli za tri gole, po golu Jake Soršaka v 11. minuti pa je bilo na semaforju že 8:3 za domače. Po minuti odmora celjskega trenerja Klemna Luzarja, ki je vodenje prevzel po odhodu Alema Toskića, se razmerje na igrišču ni pretirano spremenilo. Domači so vodili tudi za šest golov, po 30 minutah pa je bil izid po dveh zaporednih golih gostov 17:13 za Škofjeločane.

Celjska zasedba je vložila ogromno truda v lov na tekmeca in ga gol za golom tudi dohitevala. V 47. minuti je po golu Žige Beleja domača zasedba vodila le še za gol, z razpoloženim vratarjem Tilnom Grudnikom pa je do 54. minute uspešno kljubovala gostom. Ti so prek Žige Mlakarja nato izenačili na 23:23, v tesni končnici pa povedli za dva gola po zadetkih Tadeja Mazeja in Mitje Janca. Domači so 90 sekund pred koncem znižali na 25:26, nato pa po zapravljenem napadu gostov izenačili na 26:26.

Toda zadnja beseda je pripadla Celjanom, ki so v zadnjih šestih sekundah s hitrim izvajanjem presenetili domačine ter srečno odnesli obe točki po končni odločitvi sodnikov in delegata v Škofji Loki. Ti so priznali zadnji gol Igorja Žabića ob izteku 60 minut. Pri domačih je Jaka Soršak dosegel 11 golov, od tega pet s sedmih metrov, pri gostih pa je bil s šestimi goli najboljši strelec Tim Cokan.

Zmaga Gorenja po preobratu

Gorenje je slavilo po preobratu. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com Velenjčani so se dolgo mučili v Novem mestu, naposled pa le vknjižili 18. zmago v sezoni. Z njo so se le na točko približali vodilnemu Trimu (40 točk), a jih čaka še zaostala tekma proti Dobovi.

V izenačeni tekmi so domači prvi prišli do prednosti dveh golov pri 8:6. Tudi v nadaljevanju prvega polčasa so bili korak ali dva pred Velenjčani in na odmor odšli s prednostjo treh golov (17:13). V drugem delu je bilo pričakovati pritisk gostov. Varovanci Zorana Jovičića so v dobrih desetih minutah izničili zaostanek, za nameček pa je Krka po rdečem kartonu ostala še brez Aljaža Lavriča.

Kljub temu so domači ostali blizu favoriziranim gostom, ki so v 46. minuti povedli s 24:22. Ose so dokončno zlomile odpor tekmeca v 53. minuti, ko je za +3 zadel Branko Predović, isti igralec pa je nato v 56. zadel še za 30:26 in gostom zagotovil pomembni točki v lovu na peti naslov prvakov. Najboljša strelca dvoboja sta bila Veljko Stanojević v dresu Krke in Tilen Sokolič v velenjskih barvah s po osmimi goli.

