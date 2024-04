Nadaljuje se hud boj za naslov prvaka

V 22. krogu državnega rokometnega prvenstva so rokometaši vodilnega Trimo Trebnje s 27:21 premagali Škofljico in ohranili točko prednosti pred Velenjčani, ki so v s 35:28 premagali Slovenj Gradec. Velenjčani imajo na računu tekmo manj.

Z današnjo 18. zmago v sezoni DP Trebanjci ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice, a jim za ovratnik dihajo rokometaši velenjskega Gorenja, ki imajo na drugem mestu z odigrano tekmo manj eno točko manj od Trebanjcev. Velenjčani so sicer v tekmi tega kroga danes doma ugnali Slovenj Gradec s 35:28. Škofljica je tokrat doživela še četrti zaporedni poraz, skupno pa 16. v letošnji sezoni. Na prvenstveni lestvici zaseda 12. mesto z 11 osvojenimi točkami.

Prvo manjšo razliko so rokometaši Trima danes naredili po dobrih desetih minutah, ko so povedli za +3 (6:3) po golu Jana Jurečiča. V nadaljevanju so prednost nekaj zadetkov držali v svojih rokah, do glavnega odmora se ta ni bistveno spreminjala.

Po sedmih minutah nadaljevanja so se gostje iz Škofljice približali le na gol zaostanka pri 14:15, a so varovanci Uroša Zormana kmalu strnili svoje vrste in z nizom 7:0 tekmecem deset minut pred koncem ušli na +8 (22:14). Tako velike razlike do konca domači rokometaši niso več zapravili.

Pri domači zasedbi je bil danes z desetimi goli najbolj učinkovit Jurečič, pet jih je pristavil Marko Kotar. Za Škofljico je pet golov dosegel Matic Pangerc.

Velenjčani so premagali Slovenj Gradec. Foto: Jan Gregorc/www.alesfevzer.com

Velenjčani so v svoji dvorani zanesljivo premagali rivale iz Slovenj Gradca in se jim s tem oddolžili za izgubljeno točko na prvi medsebojni tekmi. Varovanci Zorana Jovičića, ki si v boju za prvaka spodrsljaja ne smejo privoščiti, so tekmece dočakali motivirani in tudi maksimalno osredotočeni, saj niso pričakovali lahkega dela. Tekmec v zadnjem času kaže dobro formo, pred mesecem so presenetili Trimo Trebnje, prejšnji teden pa se uvrstili tudi v finale pokala, čeprav so se zaradi napornega ritma nekoliko pritoževali nad utrujenostjo.

Na začetku tekme se jim ta ni poznala. Vse do 20. minute so držali korak z gostitelji, ki pa so nato vendarle ušli. Povedli so za pet golov, na polčas pa odšli s prednostjo štirih golov.

Že po nekaj prvih napadih drugega dela je bilo jasno, da presenečenja v Rdeči dvorani ne bo. S štirimi zaporednimi zadetki so domači prišli do osmih golov prednosti, kljub krajši krizi sredi polčasa, pa drame na koncu ni bilo.

Liga NLB, 22. krog:



Petek, 12. april:

Sobota, 13. april:

Nedelja, 14. april:

Lestvica: