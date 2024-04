Po dogajanju na rokometni tekmi med RK Nexe Našice in RK Zagreb, v katerega je bil vpleten nekdanji slovenski reprezentant Marto Bezjak ter ki je dvignilo veliko prahu , so se oglasili pri nekdanjem klubu Bezjaka RK Gorenje Velenje. Čeprav 37-letnikovega dejanja ne opravičujejo, so mu izkazali podporo in poudarili, da gre za srčnega, skromnega, delavnega, borbenega, predvsem pa poštenega človeka.

"Kar se je zgodilo na tekmi v Našicah, vsekakor ne sodi na rokometno igrišče in takšnih dejanj nikakor ne toleriramo. Hkrati Marka Bezjaka zelo dobro poznamo in vemo, kakšen človek je, zato verjamemo, da si v teh trenutkih zasluži našo podporo," so na družbenem omrežju zapisali pri nekdanjem Bezjakovem klubu RK Gorenje Velenje in nekdanjemu članu izkazali podporo.

"Bezjaka krasijo borbenost, srčnost in predvsem mirnost, že ob prihodu v naš klub je hitro pokazal, da ima lastnosti in vrednote velikega športnika, ter hitro postal steber ekipe in ključni člen rumeno-črnih ... Njegova rokometna veličina govori sama zase. Ne glede na dejanje, ki ga nikakor ne opravičujemo, lahko potrdimo, da je Bezo srčen, skromen, delaven, borben in predvsem pošten," so med drugim še zapisali v daljši objavi na družbenem omrežju, ki si jo v celoti lahko preberete v nadaljevanju.

Bezjak je na obračunu, na katerem ni manjkalo kritik na račun sojenja, tik pred iztekom prvega polčasa ob odhodu z igrišča udaril delegata srečanja, ki je pozneje padel na tla. Slovenec je do nadaljnjega suspendiran za 30 dni, na Hrvaškem pa napovedujejo, da ga čaka huda kazen.

