Slovenski ekstremni motorist Simon Marčič je z desetimi nastopi na reliju Dakar postavil mejnik v slovenskem motošportu. Njegova pot do statusa legende Dakarja je dokaz, da je s trdim delom mogoče doseči tudi najbolj ambiciozne cilje. A Dakar je mnogo več kot vztrajnostna preizkušnja. Na tekmovalce nenehno prežijo nepričakovani dogodki, nevarnosti in tveganja: ogenj pod pokrovom motorja, obilno deževje, peklenska vročina in strupeni mraz, nepredvidljiva puščavska brezpotja in celo divje živali. Z vsem tem se srečuje Simon Marčič na več tisoč kilometrov dolgi puščavski preizkušnji.

Vsak nastop na Dakarju prinaša ne le fizične in tehnične izzive, ampak tudi nepredvidljive situacije, ki presegajo običajne dirkaške ovire. Tekmovalce nenehno izzivajo naravni pojavi: ekstremne temperaturne spremembe med dnevom in nočjo, silovito deževje, mraz. "Vsak si misli: puščava, vroče bo. Pa ni res. Večina etap je mrzlih. Zgodi se, da dežuje skoraj vsak dan. Puščava še zdaleč ni tako suha, kot se zdi," pripoveduje ekstremni motorist Simon Marčič.

Foto: Simon Marčič, osebni arhiv

Proti naravi težko zmagaš

Eno od največjih nevarnosti za tekmovalce predstavlja ogenj. "Dvakrat sem se že znašel v situaciji, ko je moj motor zaradi suhe vegetacije in visokih temperatur skoraj zagorel. Takšne situacije te prisilijo v hitro odločanje. Soočiti se moraš s tem, da lahko sledi katastrofa," razlaga Marčič. Na ogenj ga je enkrat opozoril sotekmovalec, razplamtevanje zubljev pa sta nato skupaj preprečila. Težke preizkušnje dirkače ves čas postavljajo na preizkus solidarnosti. Tekmeci si med seboj pomagajo, saj se zavedajo, kako majhni in ranljivi so v puščavskih prostranstvih. Intuitivno vedo, da človek proti naravi težko zmaga.

Priprava na Dakar ni le stvar fizične vzdržljivosti, ampak tudi mentalne trdnosti. "Po enem od nastopov, kjer sem doživel nesrečo, sem se moral soočiti s strahom pred hitrostjo. Psihična priprava je postala ključni del mojega treninga," poudarja Simon. Da bi premagal ta strah, Marčič redno sodeluje s športnimi psihologi in prakticira meditacijo, ki mu pomaga ohranjati mirnost in zbranost v najbolj napetih trenutkih dirke. "Ključno je upravljanje strahov in stresa ter ohranjanje osredotočenosti, ko si utrujen. Takrat največ tvegaš," iz izkušenj razlaga ekstremni motorist.

Foto: Simon Marčič, osebni arhiv

Usodna je lahko že majhna korenina

Tekmovalci na etapah premagujejo prostrana brezpotja, poraščena z vegetacijo. Med vožnjo z veliko hitrostjo so posebej ranljivi, usoden je lahko že nekajcentimetrski štrcelj, pripoveduje Marčič. Srečujejo pa tudi divje živali. Simon se živo spominja oglašanja kojotov med čakanjem na reševalni helikopter: "Ko mi je zmanjkalo bencina, sem poklical pomoč. Med dolgim čakanjem sem slišal njihovo oglašanje v daljavi. K sreči se je vse dobro izteklo." In nauk te izkušnje: "Če želiš, da hitro pride pomoč, moraš reči, da ti je zmanjkalo vode."

Simon Marčič ni samo tekmovalec, je tudi mentor mladim, ki jih privlači motošport. Njegova šola motociklizma je prostor, kjer deli svoje bogato znanje in izkušnje. "Želim si, da bi moje zgodbe in izkušnje pomagale mladim, da verjamejo v svoje sanje ne glede na to, kako nedosegljive se te zdijo na začetku," poudarja Marčič, ki je v treh desetletjih in pol prevozil pot od začetnega navdušenja do uresničitve mladostnih sanj na najvišji svetovni ravni.

Foto: Simon Marčič, osebni arhiv

Kdo je Simon Marčič Dirkati si je želel od mladih nog, njegov navdih je bil Miran Stanovnik, ki ga je kot otrok občudoval na televiziji. Od prvih krogov na Tomosovem mopedu do tekmovanj v motokrosu in downhill kolesarjenju je bil njegov cilj jasen – tekmovati na reliju Dakar. Leta treningov in nepopustljivosti so ga pripeljala do desetih nastopov na najbolj prepoznavni vztrajnostni dirki na svetu. Pridirkal naziv legende Dakarja, kar je posebne vrste mejnik v slovenskem motošportu. Ambiciozne cilje ima tudi za naprej: dosegati uspehe na puščavskih preizkušnjah in v prihodnje z motorja presedlati v tekmovalni avtomobil.

Foto: Simon Marčič, osebni arhiv

