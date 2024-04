Trend na področju barvanja fasad: snežno bela se umika toplejšim tonom

Foto: JUB

Pri izbiri fasadne barve je treba upoštevati prostorske akte, ki nam barve običajno omejijo na nevtralne in peščene tone, poleg tega moramo v obzir vzeti še barvo stavbnega pohištva, strehe in žlebov, pa tudi prevladujoče odtenke grajene okolice.

Izbira prave nevtralne barve za vašo fasado je ravnokar postala preprostejša, saj na tržišče prihaja barvna paleta 15 skrbno izbranih svetlih nevtralnih fasadnih barv. Barv, ki iz vsake fasade izvabijo tisto domačnost in toplino, hkrati pa se lepo kombinirajo s prav vsemi materiali.

Spoznajte skoraj bele odtenke

Skoraj bela je rahlo niansirana bela barva. Lepo se poda na vse fasade: od podeželskih hiš pa do meščanskih vil. Poleg tega je sprejemljiva v vseh geografskih legah naše dežele (od panonske, prek alpske do primorske), lepo se zlije z vsako grajeno in naravno okolico, za piko na i pa ji nihče ne more oporekati, da ni izbrana z največjo mero dobrega okusa.

Foto: JUB

V JUBu so barve glede na njihov podton razvrstili na nevtralne, hladne, tople in rdečkaste odtenke.

Odtenki z hladnim in nevtralnim podtonom

Ti odtenki so odličen nadomestek za klasično belo in sivo barvo ter se tako odlično podajo v stara mestna jedra, alpske lege, pa tudi na fasado sodobne, minimalistične arhitekture. Te odtenke bodo lepo dopolnile barve aluminija, antracita, betona ter temnega in termično obdelanega lesa.

Foto: JUB

Odtenki z rumenim in rdečim podtonom

Ti odtenki se najlepše prilegajo podeželskim hišam in tistim v mestnih jedrih, v katerih prevladujejo rumene in rdeče fasade. Dopolnimo jih lahko z opečno kritino, lesom v naravnih odtenkih ter naravnim kamnom.

Naročnik oglasnega sporočila je JUB.